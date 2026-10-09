 - Ikke kjør over fjellet på sommerdekk nå

Fra fredag kveld er det farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge. - Ikke ta noen sjanser på feil dekk.

I helga kommer det snø på fjellet flere steder i landet. Ikke kjør på feil dekk. Foto: Frende Forsikring

Det sier fagsjef på motor i Frende Forsikring, Roger Ytre-Hauge i en pressemelding fredag. Det gule farevarselet fra Meteorologisk institutt melder om at det kan komme opp mot 15 centimeter snø på 24 timer. Snøgrensa ligger mellom 900 og 1100 over havet, men kan synke ned mot 500 meter over havet på Østlandet.

- Det kommer like brått hvert år. Mange er altfor sene med å skifte dekk og tar sjansen. Det er ikke lurt og vi ser at en del av dem havner i grøfta, sier Ytre-Hauge.

Det er lov å bytte dekk nå

Til deg som lurer på om du har lov å bytte er fagsjefen krystallklar.

- Klart du kan! Piggfrie vinterdekk er helt i orden å kjøre med allerede nå. Har du piggdekk kan du legge om fra 15. oktober i landets tre nordligste fylker, mens det i resten av landet er lov fra 1. november. Men la det vært helt klart: Hvis været eller reisemålet tilsier at du bør ha pigger før kalenderen sier det, er det selvsagt lov. Sikkerheten din trumfer alt, hver gang, sier Roger Ytre-Hauge.

- Så hvis du skal kjøre i områder med farevarsel i helga, må du skifte dekk før du drar. Eller rett og slett droppe hele turen, sier han.

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Roger Ytre-Hauge, fagsjef motor i Frende Forsikring. Foto: Frende Forsikring

Høye dødstall i trafikken

Ved utgangen av september hadde 95 mennesker mistet livet på norske veier i 2026. Det er 11 flere enn på samme tid året før.

- Det er forferdelig høye tall og glatt føre og høstmørke gjør at det krever enda mer av deg som kjører. I en undersøkelse Norstat har gjort for oss sier 3 av 5 at de har mistet kontrollen på glatt føre. Det skjer plutselig og det er skikkelig skummelt, sier fagsjefen.

Råd for å være godt dekket