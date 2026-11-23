Nelly Moe Skjølsvold fra Rindal og samboer Henning Krangnes fikk onsdag 28. oktober barn nummer to. Heine kom til verden på St. Olavs Hospital i Trondheim like over midnatt. Hele tiden hadde de følge og støtte fra jordmor Kirsti Grytbakk.

Nelly kan fortelle at fødselen starta ganske tidlig tirsdag morgen, for snart fire uker siden, med at hun våknet med modningsrier. Akkurat som den første fødselen starta, da Helle ble født.

Ble forlenget samme dag som fødselen fant sted

Nelly hadde time hos jordmor Kirsti Grytbakk på formiddagen denne tirsdagen. Da hadde Kirsti tidligere på dagen fått vite av Gro Magnhild Brønstad, assisterende helse- og omsorgsleder, at avtalen om følgetjeneste for aktive fødende med Helseforetaket i Møre og Romsdal, som uken før var avsluttet, var blitt forlenget ut november måned.

– Gro Magnhild kom og banket på døra og spurte om jeg hadde vakttelefonen med meg og om jeg kunne skru den på, forteller Kirsti.

Det kunne hun selvfølgelig.

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– Det var en enorm lettelse for oss å vite, og en trygghet, forteller Nelly.

Nelly dro hjem etter timen hos Kirsti Grytbakk, men hadde en følelse av at fødselen var nært forestående.

– Jeg hadde fortsatt modningsrier, så jeg var sikker på at det var noe på gang, sier Nelly før hun fortsetter.

– Dagen gikk og riene kom hyppigere og hyppigere.

Utpå kvelden var det bare seks minutter mellom riene, men de var litt usikre på om det var på tide å dra til sykehuset. Nelly satte seg i badekaret, og da roet det seg litt. Men da varmtvannstanken var tom, og riene etter hvert kom tettere, ringte de jordmorvakta. Da var klokka nesten 11 på kvelden.

Kirsti Grytbakk, som hadde vakt, kom hjem til Nelly og Henning. Hun konstaterte at noe var på gang, men at Nelly ikke var i aktiv fødsel ennå. Kirstis valgte likevel å bestille ambulanse på bakgrunn av at Nelly var 2. gangs fødende og hadde lang reisevei.

– Det hadde jeg nok ikke kommet til gjort selv. Aldri i verden, sier Nelly og og fortsetter:

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– Jeg ble både litt letta og overraska. Trodde ikke jeg var kommet så langt i fødselen.

Vannet gikk i heisen

Ambulansen brukte 1 time og ti minutter til St. Olavs Hospital, mens riene tok seg opp og ble mer intense underveis. Vannet gikk i heisen på tur opp til fødeavdelingen. Henning kom med bil et kvarters tid senere, og etter fem pressrier ble Heine født, en liten time etter at de hadde ankommet fødestua på St. Olavs Hospital.

– Jeg tror vi kom til fødestua kvart over ett, og Heine ble født ett minutt over to, sier Nelly.

Kirsti var med på hele turen og ble også med under fødselen.

– Det er jeg veldig glad for. Veldig trygt å ha henne med hele tiden, som kjenner meg fra før, sier Nelly.

Nelly og Heine Foto: Bård Inge Romundstad

En komplisert avtale å forholde seg til

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Da fødeavdelingen ved St. Olavs i Orkdal ble nedlagt i 2012, ble Orkdalsberedskapen oppretta. Orkdalsberedskapen dekker seks kommuner i Trøndelag.

– Da var jeg litt på Rindal kommune for at de skulle bli en del av denne avtalen. Alle fødende med reisetid over en og en halvtime til fødested, med forbehold om vær- og føreforhold, har krav om vurdering av jordmor og følge i aktiv fødsel, forteller Kirsti Grytbakk.

Kirsti jobber 50% stilling på Fødeavdelingen ved St. Olavs. I 2014 ble hun forepsurt om å gå i 30% beredskap for helse Møre og Romsdal. Dette kom imidlertid ikke i stand før i 2017, hvor hun da begynte hun å gå vakt i 30% beredskap for helse Møre og Romsdal. Dette innebærer vakt for gravide i Surnadal og Rindal.

Wenche Evensen Berg går vakt i Surnadal i 48% stilling. De resterende prosent av vakten for Surnadal dekkes da av Trøndelag.

– Ved en eventuell samtidighetskonflikt vil det være en jordmorfaglig vurdering i forhold til den som trengte det mest, forteller Kirsti Grytbakk.

Hun forteller videre at det tok tid før Rindal kommune fikk vite at avtalen var oppsagt i høst. Surnadal kommune fikk beskjed om oppsigelse 22. April. Rindal kommune fikk oppsigelse 10. juli etter å ha etterspurt informasjon fra Helseforetaket. Til tross for at dette er en og samme avtale.

Kirsti Grytbakk kan videre fortelle at fra 20. oktober, da avtalen om med helseforetaket i Møre og Romsdal ble avsluttet, og frem til nyttår var det fortsatt 20 terminfestede fødsler igjen i Surnadal.

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En trygghet for hele familien

Følgetjenesten er ikke bare for gravide i aktiv fødsel, men for alle gravide. Den blir brukt til alle jordmorfaglige spørsmål og ved akutte hendelser også i tidlig svangerskap. Dette er en trygghet i seg selv hvis noe skal oppstå underveis i svangerskapet. Kirsti forteller at hun flere ganger blitt brukt ved akutte oppdrag når hun ikke har hatt vakt etter forespørsel direkte fra føden og eller AMK.

– Om denne følgetjenesten faller bort vil det være veldig synd for de som er førstegangsfødende, sier Nelly og fortsetter:

– Som ikke vet hva de går til i utgangspunktet, og nå vet de heller ikke om de kommer til å få støtte fra jordmor når fødselen er i gang og det er langt til sykehus. Jeg tenkte selv at jeg aldri kom til å få behov for følgetjeneste siden min første fødsel tok veldig lang tid. Men så viste det seg at man aldri kan foutse hvordan en fødsel vil bli.

Nelly legger til hun ikke vet hvordan det ville gått om ikke Kirsti hadde vært på vakt den kvelden.

– Da hadde vært fare for at vi ikke hadde rukket frem til sykehuset og at Henning måtte tatt i mot barnet.

Den fremtidige følgetjenesten er uavklart

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Kirsti sier videre at det alltid vil være en risiko i forbindelse med en fødsel, også i perioden etter at barnet er født. Det er mye som kan skje, og da er det en trygghet å ha jordmor med i ambulansen om fødselen skule skje der. Både gravide og jordmødre setter stor pris på den kompetansen ambulansepersonellet besitter, men både hun og Wenche Berg har inntrykk av at de aller fleste i ambulansen setter stor pris på at jordmor er med, og at de opplever et godt samarbeid med ambulansepersonellet.

Nelly Moe Skjølsvold understreker at det er veldig synd hvis avtalen med helseforetaket i Møre og Romsdal ikke blir videreført. Da blir det lange avstander, og seks kommuner som skal dekkes opp med bare ei jordmor på vakt. Dette ikke vil være forsvarlig og vil medføre mye ekstra- og unødvendig bekymring og stress for den gravide som snart skal føde.

– Om kun en uke vet vi ikke hvor avtalen ender. Dette er en stor belastning for oss jordmødre i tjenesten, men enda verre er det for de gravide som trenger tryggheten tjenesten gir dem. Som gravide er de i en svært sårbar periode uansett, dette burde ikke være noe de skal bekymre seg over, avslutter Kirsti Grytbakk.