Jonas Holten Aasbø fra Surnadal Idrettslag / Team bank.no ble nummer 27 i prologen og gikk videre til kvartfinale i lørdagens klassiske sprint på Beitostølen.

Jonas Holten Aasbø og Kristoffer Berset fra Surnadal Idrettslag / Team bank.no var eneste lokale løpere som stilte til start da sprinterne sesongåpnet i klassisk stil lørdag. Jonas gikk en svært god prolog og kvalifiserte seg til finaleheatene med en 27. plass, bare 5,91 sekunder bak prologvinner Matz William Jenssen fra Njård / Team Hofseth. Kristoffer Berset kom inn til en 43.plass i prologen, 9,54 sekunder bak beste tid, men bare drøye tre sekunder fra å kvalifisere seg til en kvartfinale.

Kristoffer Berset, Surnadal IL og Team bank.no Arkivfoto: Eli Solvik

Aasbø gikk i siste kvartfinaleheat, sammen med blant andre Ansgar Evensen og Even Northug, og ble nummer seks. Sprinten ble vunnet av Oskar Opstad Vike fra Runar Allianseidrettslag, foran Kristian Kollerud, Konnerud Idrettslag / Team Konnerud, og Matz William Jenssen fra Njård / Team Hofseth.

Damenes sprint ble vunnet av Hedda Østberg Amundsen fra Asker Skiklubb / Team Aker Dæhlie foran Helene Ekrheim Haugen fra Asker Skiklubb / Team Hofseth. Milla Grosberghaugen Andreassen, Bækkelagets Sportsklub, tok tredjeplassen.

Se offisielle resultatlister fra lørdagens sprint på skiforbundets hjemmesider.