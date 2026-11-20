Så var det den månen igjen da! Foto: @ magne.l på Instagram

God fredag morgen til Trollheimsportens lesere!

I dag er det Helle og Halvdan som har navnedag

Helle er et kvinnenavn avledet av Helene, som betyr «fakkel», eller Helga, som betyr «hellig». Navnet er svært mye brukt i Danmark. Helle er også et sjeldent mannsnavn, mest utbredt i Finland.

Halvdan eller Halfdan er et norrønt navn som betyr «halvt danske». Navnet har vært i bruk i Norge og Danmark siden før vikingtiden. Flere konger og sagnhelter har hatt dette navnet. Navnet er i dag nokså sjeldent.

Den 20. november 1989 ble FNs konvensjon om barnerettigheter underskrevet. Rettighetene gjelder alle under 18 år, uavhengig av nasjonalitet, kjønn, sosial status, religion eller kultur. Konvensjonen bygger på prinsippet om at barnets beste alltid skal komme først i alle situasjoner, over alt.

Andre historiske begivenheter:

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1718 – Store nordiske krig: Svenske styrker begynner beleiringen av Fredriksten festning, noe som ender med Karl XII av Sverige sin død tre uker senere.

1820 – En 80-tonns spermhval angriper hvalfangerskipet Essex. Denne hendelsen inspirerte Herman Melvilles novelle Moby Dick fra 1851.

1902 – Idéen om Tour de France blir unnfanget av to franske journalister ved et lunsjbord i Paris.

1910 – Den meksikanske revolusjon: Francisco I. Madero erklærer seg selv som president og oppfordrer til revolusjon for å bli kvitt den sittende regjeringen i landet.

1917 – Første verdenskrig: Stridsvognen blir brukt for første gang i en større sammenheng i slaget ved Cambrai.

1917 – Ukraina blir republikk.

1923 – Inflasjonen i Tyskland når sitt høyeste punkt, da det går 4 200 000 000 000 papirmark på én amerikansk dollar.

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1940 – Andre verdenskrig: Ungarn, Romania og Slovakia slutter seg til aksemaktene.

1944 – Andre verdenskrig: Adolf Hitler forlot Wolfsschanze for siste gang.

1945 – Nürnbergprosessen begynner. 24 nazister blir tiltalt for krigsforbrytelser.

1947 – Elisabeth II av Storbritannia gifter seg med Philip, hertug av Edinburgh, i Westminster Abbey i London.

1962 – Cubakrisen tar slutt.

1985 – Operativsystemet Microsoft Windows blir lansert.

1989 – FN vedtar «FNs konvensjon om barns rettigheter».

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1998 – Den første modulen til den internasjonale romstasjonen blir skutt opp.

2003 – Michael Jackson blir arrestert og beskyldt for barnemishandling.

Noen norske historiske hendelser:

1941 – Milorg blir godkjent av regjeringen.

1949 – Hurum-ulykken: Et nederlandsk fly med 29 jødiske flyktningebarn ombord styrter under innflyvning til Fornebu. Bare ett av barna overlever.

1969 – Fraktefartøy «Sandbjørn» er på reise Forsand-Lista med sand og singel da den kantrer og synker utenfor Obrestad fyr på Jæren. Hele besetningen på 6 omkommer.

1973 – Oljekrisen: Det innføres prisstopp på elektrisk kraft.

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1987 – Mongstad-saken: Statoils styre går av som følge av overskridelser ved utbyggingen av oljeraffineriet på Mongstad.

2008 – Stjørdal blir offisielt Nord-Trøndelags største by etter å ha vokst forbi Steinkjer.

Ellers kan vi gratulere Joe Biden med fødselsdagen i dag. Andre kjente personer med fødselsdag 20. november er Selma Lagerlöf (1858), Edwin Hubble (1889), Nadine Gordimer (1923), Robert F. Kennedy (1925), Juha Mieto (1949), Per Inge Bjørlo (1952) og Hanne Harlem (1964).