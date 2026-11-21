God morgen til Trollheimsportens lesere!

I dag kan vi gratulere Mariann og Marianne med navnedagen.

Mariann er et kvinnenavn dannet som en variant av Marianne som har flere mulige opprinnelser. Det kan være dannet av Maria, Marina eller som en sammentrekning av Maria og Anne.

Marianne er et kvinnenavn med flere opphav. Det kan være en fransk form av Maria, som kan bety «sterk, vakker», eller en variant av det latinske navnet Marina som kan bety «som hører til havet». Det kan også være en sammentrukket form av navnene Maria og Anne, hvor sistnevnte er avledet av Hannah og betyr «gunst» eller «nåde».

Historie

235 – Anterus blir valgt til pave.

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1272 – Edvard I blir konge av England og Irland.

1682 – Kong Georg I av Storbritannia gifter seg med Sophie Dorothea av Braunschweig-Lüneburg.

1783 – Francois Pilâtre de Rozier og Marquis d'Arlandes blir de første mennesker som foretar en fri flygning i en varmluftsballong, bygget av brødrene Montgolfiér.

1791 – Napoléon Bonaparte forfremmes til general og får kontroll over de franske arméene.

1877 – Thomas Edison annonserer sin nye oppfinnelse, fonografen.

1975 – Det britisk rockebandet Queen gir ut albumet A Night at the Opera, som blant annet inneholder hitlåten «Bohemian Rhapsody».

2004 – Oransjerevolusjonen: I Ukraina utropes Viktor Janukovytsj som vinner av landets presidentvalg. Det framkommer sterke påstander om valgfusk.

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2004 – Spillkonsollen Nintendo DS blir sluppet i USA.

Norsk historie

1900 – Norsk Arbeidsgiverforening blir stiftet.

1976 – Europas første tre-trinns rakett skytes opp fra Andøya Rakettskytefelt.

1986 – Ekspressbussruta Haukeliekspressen startes opp på strekningen Haugesund – Oslo via Haukelifjell.