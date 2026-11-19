"BLACK WEEK HOS SPORT 1 RINDAL"

Minst 20% på HELE butikken, HELE uken ved kjøp av 2 eller flere varer FRA MANDAG 23. NOVEMBER!

I tillegg har vi en rekke andre tilbud med rasende gode priser!

Minst 40 % rabatt på Hoka

-30% på alt fra House of Hygge

-30% på alt fra Aclima

Devold ullsett barn/voksen 400/800,-

Alle Didrikson vinter- og helårsjakker til voksen 1500,-/1800,-

Vi har et lite restlager av sykler etter sommeren, disse går nå til 50%!

12", 16", 24" og 26". Svært begrenset utvalg, førstemann til mølla.

Mange flere tilbud i butikk! Følg oss på facebook og instagram, eller kom innom for å gjøre et lite (eller stort) kupp.

Tilbudene gjelder, og vil være like hele uka mandag - lørdag.

Rabattene gjelder ved kjøp av 2 eller flere varer, ikke allerede nedsatte varer, «VÅR PRIS», gavekort, bestillingsvarer, verkstedtjenester,

eller i kombinasjon med andre avtaler.

Åpningstider man-tor 9-17, fredag 9-19, lørdag 9-16.

Ved spørsmål ring gjerne tlf. 97 99 48 53.

"Vi gleder oss til å ta dere i mot for en hyggelig julehandel!"