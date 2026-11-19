ANNONSE: Sport 1 Rindal
Black Week hos Sport 1 Rindal
"BLACK WEEK HOS SPORT 1 RINDAL"
Minst 20% på HELE butikken, HELE uken ved kjøp av 2 eller flere varer FRA MANDAG 23. NOVEMBER!
I tillegg har vi en rekke andre tilbud med rasende gode priser!
Minst 40 % rabatt på Hoka
-30% på alt fra House of Hygge
-30% på alt fra Aclima
Devold ullsett barn/voksen 400/800,-
Alle Didrikson vinter- og helårsjakker til voksen 1500,-/1800,-
Vi har et lite restlager av sykler etter sommeren, disse går nå til 50%!
12", 16", 24" og 26". Svært begrenset utvalg, førstemann til mølla.
Mange flere tilbud i butikk! Følg oss på facebook og instagram, eller kom innom for å gjøre et lite (eller stort) kupp.
Tilbudene gjelder, og vil være like hele uka mandag - lørdag.
Rabattene gjelder ved kjøp av 2 eller flere varer, ikke allerede nedsatte varer, «VÅR PRIS», gavekort, bestillingsvarer, verkstedtjenester,
eller i kombinasjon med andre avtaler.
Åpningstider man-tor 9-17, fredag 9-19, lørdag 9-16.
Ved spørsmål ring gjerne tlf. 97 99 48 53.
"Vi gleder oss til å ta dere i mot for en hyggelig julehandel!"