Harald Bredesen, næringskonsulent i Surnadal kommune, håper mange barnefamilier finner veien til Skei sentrum når vinterbelysningen skal tennes førstkommende torsdag. Det legges opp til en stemningsfull markering med musikalske innslag fra Surnadal hornmusikk, servering av pølser og drikke, før kveldens høydepunkt – tenningen av lysgloben.

Liv Dalsegg fra SpareBank 1 Nordmøre håper værgudene spiller på lag, og at årets markering får en like stemningsfull ramme som fjorårets, da et lett snødryss bidro til å skape ekstra førjulsstemning.

Lyser opp i Surnadal sentrum

Flere av vinterens lysdekorasjoner er allerede på plass i Surnadal sentrum. Gårdeierne har pyntet sine respektive bygninger, mens Frich´s Hotel har fått montert lys langs vingespennet. I løpet av uken skal også snøkrystallene komme på plass i lyktestolpene, og de dekorative lyshjortene skal plasseres mellom banken og kommunehuset.

Målet er at vinterbelysningen skal stå klar til torsdagens markering. Bredesen mener lysdekorasjonene ikke bare vil bidra til å skape en lun og innbydende atmosfære gjennom mørketiden, men også knytte det langstrakte sentrumet tettere sammen.

Også Liv Dalsegg ser fram til at vinterlysene skal prege sentrumsbildet.

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– Det blir fint å kunne gå fra banken til kjøpesenteret med alle lysene langs veien, sier Dalsegg.

Lysende julepakke på avveie.

Også ved Alti Surnadal er forberedelsene til førjulstiden godt i gang. Kjøpesenteret skal tradisjonen tro pyntes med juletre, og lørdag 28. november inviteres det til egen julegrantenning.

I tillegg er planen å dekorere taket med en gigantisk, lysende julepakke på ca. tre ganger tre meter som skal bli et nytt blikkfang i sentrum.

Denne spektakulære juledekorasjonen lar imidlertid vente på seg. Under transporten har pakken kommet på avveie, og den rekker dermed ikke fram i tide til torsdagens markering.

Når den lysende julepakken omsider kan innta sin plass på taket av Alti er foreløpig usikkert.

– Vi vet ennå ikke nøyaktig når den kommer, opplyser Lorentz Sæter, senterleder ved Alti Surnadal.