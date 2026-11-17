Tid og sted: 24. november. kl. 1930, Kløverrommet på Landbrukshuset.

Saker:

1. Presentasjon fra Surnafondet

Avtroppende styreleder Ola Krangnes gir en kort presentasjon av Surnafondet og deres arbeid

2. Sesongen 2026

En kort oppsummering av årets sesong

3. Sonar og gytefisktelling

Resultater og erfaringer fra sonartellingen og andre bestandsregistreringer 2026

4. Resultater fra overvåkingsprosjektet smolt i Surna

Foreløpige resultater fra merkede Surna-smolt 2026. Prosjektet viser hvor og når Surna-smolten går fra elva til fjorden og videre ut i havet og smoltens overlevelse.

5. Sesongen 2027

Med bakgrunn i resultater fra 2026 og sykdomsbildet i Midt-Norge

6. Eventuelt

Velkommen skal du være!