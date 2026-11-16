God morgen 16. november
Vi ønsker alle våre lesere en riktig god mandag morgen!
I dag er det den internasjonale toleransedagen. Med dette ønsker FN å fokusere på toleranse, menneskerettigheter og grunnleggende menneskelige friheter.
Den internasjonale toleransedagen ble stiftet i 1995. Du kan lese mer om dette på FN-sambandets nettside her.
Edgar og Edmund har navnedag. Navnedagen er etter Edmund erkebiskop av Canterbury som døde denne dagen i 1240.
Noen historiske hendelser på denne datoen:
1532 – Francisco Pizzaro tar inkaenes keiser Atahualpa til fange.
1632 – Sveriges konge Gustav II Adolf blir drept i slaget ved Lützen.
1863 – Christian IX av Danmark bestiger tronen som den første fra huset Glücksburg.
1896 – Første overføring av elektrisk strøm mellom to byer skjer fra Niagarafallene til Buffalo, New York.
1904 – John Ambrose Fleming finner opp radiorøret.
1904 – Carl Anton Larsen etablerer fangststasjon på Grytviken i Sør-Georgia.
1914 – Første verdenskrig: Den tyske hjelpekrysseren «Berlin» søker nødhavn i Trondheimsfjorden.
1920 – Et av verdens første flyselskap, det australske Qantas (Queensland and Northern Territory Aerial Services Limited) blir etablert.
1933 – USA og Sovjetunionen oppretter formelle diplomatiske forbindelser.
1940 – Andre verdenskrig: Royal Air Force bomber Hamburg, som et svar på tyskernes bombing av Coventry to dager tidligere.
1940 – Holocaust: Nazistene stenger Warszawa-ghettoen fra omverdenen.
1943 – Andre verdenskrig: De allierte bomber tungtvannsfabrikken i Vemork.
1945 – UNESCO blir stiftet.
1965 – Sovjetunionen skyter opp romsonden Venera 3 med Venus som mål.
1988 – Benazir Bhutto velges til statsminister i Pakistan, i det første frie valget på mer enn ti år.
1996 – Moder Teresa blir æresstatsborger i USA.
2001 – Den første Harry Potter-filmen, Harry Potter og De vises stein, har premiére.
Kilde: Wikipedia