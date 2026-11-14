Rindalshuset fyltes

Den tradisjonelle Trollheimsmessa gikk av stabelen i Rindalshuset denne laurdagen. I år er det Rindal IL som er arrangør av messa, og den var berre denne dagen. Heile Rindalshuset var fylt opp av markedsboder, og det var mykje folk som var innom.

"Ninas hage og småbruk" pynta opp inngangen til Rindalshuset med variert vareutvalg. Foto: Ole Trygve Foseide

Ute hadde Rindal IL parkeringsvakter som dirigerte folk fram til dei ledige plassane. Heldigvis er det nokså gode parkeringsmuligheter rundt Rindalshuset og Rindalshallen.

Bård Inge Romundstad og Birger Løfald stilte på stand for arrangøren, Rindal IL. Foto: Ole Trygve Foseide

Rindalshuset var fylt av salgsplassar (boder) med kunst, handverk, lokalmat og andre spennande utstillarar.

I det internasjonale hjørnet ved inngangen hadde Ronald West frå Sør-Afrika fått plassert sine varer. Foto: Ole Trygve Foseide Egil Møkkelgård viste gjerne fram dei fantasifulle produkta han hadde trolla fram av lokalt trevirke. Ja, han hadde knivar også. Foto: Ole Trygve Foseide

Tilstrømminga av folk alt frå opningstimen tyder på at dette er ei populær førjulsmesse. Den har jo lang tradisjon i Rindal.

I år er det Rindal IL som arrangerer Trollheimsmessa i samarbeid med kunstnar Inga Dalsegg.

Bians Honning, med den gode smak. Foto: Ole Trygve Foseide

Utstillarane hadde gjort ein god jobb med å utforme bodene sine til trivelege møteplassar med fint førjulspreg.

Gjertrud Gåsvatn og svigerinna Mary stilte med stort uvalg av handverk frå Kenya, vesker, engler, smykker og julekrybber. Foto: Ole Trygve Foseide

Det er også interessant å sjå at det dukkar opp heilt nye utstillarar, og i år var det fleire som meldte interesse enn det var plass til, så det er venteliste for neste år.

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Det tyder på at arrangøren Rindal IL, og særleg Inga Dalsegg, har gjort ein god jobb med markedsføring.

Vart det kjøttvarer frå frysaren eller spekepølse frå Arnhild Myklegard og Myklegard Lokalmat tru? Foto: Ole Trygve Foseide

Det var også stor breidde i utvalget som utstillarane hadde å by på.

Lauvåsen sjokolade kunne freiste med mange gode smakar. Foto: Ole Trygve Foseide

Det var kafé med matsalg og plassane ved borda var mesta fulle heile tida. Det var jo godt å kvile seg etter ein runde rundt salgsbodene. Kanskje nokon samla krefter til ein ny runde også.

Bjørn Børset viser produkt frå Lia Gard. Picasa

Det var i alle fall ein jamn straum med folk som rusla rundt i Rindalshuset. Ingen stressa. Vi registrerte mange trivelege møter mellom bodene.

Åse Børset held på dialekter, veldig mange dialekter. På golvet bak henne ser vi arkivet til Dialektplakat-firmaet hennar. Foto: Ole Trygve Foseide

Ein Snillfjording fann dialektplakaten sin. Foto: Ole Trygve Foseide Anne Skjølsvold sitt med variert utvalg av husflidsvarer. Foto: Ole Trygve Foseide Kreative Kristin Aasgård Langli og Linda Samuelsen er omgitt av av sine eigne og andres produkt på utstillinga til Rindal Husflidslag. Foto: Ole Trygve Foseide Det tradisjonelle Trollheimsmesse-lotteriet vart betjent av Oddbjørn Grytbakk og Håvard Folden. Foto: Ole Trygve Foseide Rindal Historielag baud fram kalender, årbok og medlemskap. Foto: Ole Trygve Foseide

Arrangørane takkar alle utstillarane og gjestene. Ikkje minst går det stor takk til alle som stiller opp som komité på arrangementet. Utan dei hadde det ikkje vore muleg å gjennomføre årets messe!

Kaféen hadde mykje å by på, og det var god omsetning. Foto: Ole Trygve Foseide Kaffeavdelinga Foto: Ole Trygve Foseide