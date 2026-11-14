Trollheimsmessa 2026

Inga Dalsegg avsluttar eit salg
Inga Dalsegg gjennomfører eit salg frå sin velfylte salgsbod.

Rindalshuset fyltes

Den tradisjonelle Trollheimsmessa gikk av stabelen i Rindalshuset denne laurdagen. I år er det Rindal IL som er arrangør av messa, og den var berre denne dagen. Heile Rindalshuset var fylt opp av markedsboder, og det var mykje folk som var innom. 

Ole Trygve Foseide
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Standen til Ninas Hage.
"Ninas hage og småbruk" pynta opp inngangen til Rindalshuset med variert vareutvalg.

Ute hadde Rindal IL parkeringsvakter som dirigerte folk fram til dei ledige plassane. Heldigvis er det nokså gode parkeringsmuligheter rundt Rindalshuset og Rindalshallen.

Bård Magne Romundstad og Birger Løfald, Rindal IL
Bård Inge Romundstad og Birger Løfald stilte på stand for arrangøren, Rindal IL.

Rindalshuset var fylt av salgsplassar (boder) med kunst, handverk, lokalmat og andre spennande utstillarar.

Ronald West med varene sine
I det internasjonale hjørnet ved inngangen hadde Ronald West frå Sør-Afrika fått plassert sine varer.
Egil Møkkelgård med treprodukta sine.
Egil Møkkelgård viste gjerne fram dei fantasifulle produkta han hadde trolla fram av lokalt trevirke. Ja, han hadde knivar også.

Tilstrømminga av folk alt frå opningstimen tyder på at dette er ei populær førjulsmesse. Den har jo lang tradisjon i Rindal.

I år er det Rindal IL som arrangerer Trollheimsmessa i samarbeid med kunstnar Inga Dalsegg.

Bians Honning
Bians Honning, med den gode smak.

Utstillarane hadde gjort ein god jobb med å utforme bodene sine til trivelege møteplassar med fint førjulspreg.

Gjertrud og Mary med afrikansk handverk
Gjertrud Gåsvatn og svigerinna Mary stilte med stort uvalg av handverk frå Kenya, vesker, engler, smykker og julekrybber.

Det er også interessant å sjå at det dukkar opp heilt nye utstillarar, og i år var det fleire som meldte interesse enn det var plass til, så det er venteliste for neste år.

Det tyder på at arrangøren Rindal IL, og særleg Inga Dalsegg, har gjort ein god jobb med markedsføring.

Arnhild Myklegard frå Myklegard Lokalmat.
Vart det kjøttvarer frå frysaren eller spekepølse frå Arnhild Myklegard og Myklegard Lokalmat tru?

Det var også stor breidde i utvalget som utstillarane hadde å by på.

Lauvåsen sjokolade
Lauvåsen sjokolade kunne freiste med mange gode smakar.

Det var kafé med matsalg og plassane ved borda var mesta fulle heile tida. Det var jo godt å kvile seg etter ein runde rundt salgsbodene. Kanskje nokon samla krefter til ein ny runde også.

Bjørn Børset, Lia Gard
Bjørn Børset viser produkt frå Lia Gard.

Det var i alle fall ein jamn straum med folk som rusla rundt i Rindalshuset. Ingen stressa. Vi registrerte mange trivelege møter mellom bodene.

Dialektplakat med Åse Børset.
Åse Børset held på dialekter, veldig mange dialekter. På golvet bak henne ser vi arkivet til  Dialektplakat-firmaet hennar.
Snillfjording med dialektplakayen sin.
Ein Snillfjording fann dialektplakaten sin.
Husflidsvarer
Anne Skjølsvold  sitt med variert utvalg av husflidsvarer.
Rindal Husflidslag sin stand med Kristin Aasgård Langli og Linda Samuelsen.
Kreative Kristin Aasgård Langli og Linda Samuelsen er omgitt av av sine eigne og andres produkt på utstillinga til Rindal Husflidslag.
Loddsalg med gevinstbord
Det tradisjonelle Trollheimsmesse-lotteriet vart betjent av Oddbjørn Grytbakk og Håvard Folden.
Rindal Historielag
Rindal Historielag baud fram kalender, årbok og medlemskap.

Arrangørane takkar alle utstillarane  og gjestene. Ikkje minst går det stor takk til alle som stiller opp som komité på arrangementet. Utan dei hadde det ikkje vore muleg å gjennomføre årets messe!

Salg av kaffebrød
Kaféen hadde mykje å by på, og det var god omsetning.
Kaffeavdelinga
Kaffeavdelinga
Kaffeavdelinga
Kaffeavdelinga
Kaffeavdelinga
Kaffeavdelinga
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