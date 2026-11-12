Fire lokale melkeprodusenter mottok utmerkelser fra TINE

10. november var landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen med på å hedre 122 melkeprodusenter med TINEs høyeste utmerkelser, Sølvtine og Mjølkespannet. To melkeprodusenter fra Surnadal og to fra Rindal mottok utmerkelser.

– Jeg vil gratulere alle mottakerne av utmerkelsene. Ved siden av å produsere en råvare i verdensklasse, er også norsk melkeproduksjon en viktig del av norsk matberedskap. Jeg er derfor glad for å representere Regjeringen under denne flotte markeringen av fantastiske prestasjoner, sier Sandtrøen.

Dette skriver TINE i sin pressemelding.

Ola T Syrstad mottok Mjølkespannet, Foto: Tine

Mottakerne fra Trøndelag er:

Tore Stortiset, Rindalskogen , TINE Melkespann

Ola T Syrstad, Rindalskogen, TINE Melkespann

Jens Arne Hovin, Hovin i Gauldal , Sølvtine

Aslaug W J Hestø, Indre Nærøy, Sølvtine

Steinar Dyrdal, Selbu, Sølvtine

Arne Daling, Inderøy, TINE Melkespann

Anders Røflo og Johanne Kjølstad Røflo, Inderøy, TINE Melkespann

Arnt Egil Brørs, Beitstad, TINE Melkespann

Ore Kristian Kristensen og Ingrid Birgitte Holm, Sparbu, Sølvtine

Ole Martin Vuttudal Moe, Snillfjord, Sølvtine

Lars Arne Børø, Hestvika, Sølvtine

Roald Rosenhaug, Hasselvika, Sølvtine

Lars Ingar Enebakk, Rissa, Sølvtine

Marit Kvitland, Rissa, Sølvtine

Øyvind Waterloo, Leksvik, TINE Melkespann

Odd-Gunnar Berg, Levanger, Sølvtine

Ståle Matberg, Levanger, Sølvtine

Marianne og Kenneth Sørmeland, Steinsdalen, Sølvtine

Sveinung Brattgjerd, Verdal, Sølvtine

Sture og Heidi Sivertsen, Lønset, TINE Melkespann

Kim Veggen, Rennebu, Sølvtine

Arnt Haugen, Rennebu, Sølvtine

Erik Myrmo, Rennebu, Sølvtine

Ragnhild Nordbø, Snåsa, Sølvtine

Konrad Moum, Snåsa, Sølvtine

Ola Lund og Kristin Lund, Jerpstad, Sølvtine

Arild Melås, Fannrem, Sølvtine

Lars Jørgen Gangås, Fannrem, TINE Melkespann

Magnar og Anne Grete K. Viken, Glåmos, TINE Melkespann

Stig Ove og Grethe Bye, Grong, TINE Melkespann

Per Ivar Stavne, Rennebu, Sølvtine

Audun Røen mottok Sølvtina. Foto: Tine

Mottakerne fra Møre og Romsdal er:

Kristen Mogstad, Surnadal, TINE Melkespann

Audun Røen, Kvanne, Surnadal, Sølvtine

Bård Øverås, Eresfjord, Molde, Sølvtine

Hilde Åsnes, Straumsnes, Tingvoll, Sølvtine

John Gjul, Tingvoll, Sølvtine

Hans K. Hole, Stranda, Sølvtine

Jens Musgjerd, Sunndal, Sølvtine

Jorunn K Simonhjell, Sunndal, Sølvtine

Ole Magne Stene, Averøy, Sølvtine

Lasse Stokke, Molde, TINE Melkespann

Annonse

Sølvtina og Mjølkespannet Sølvtina er TINE-bøndenes hedersbevisning for 15 år sammenhengende levering av elitemelk. Mjølkespannet tildeles etter 25 år sammenhengende levering av elitemelk.

Stolt styreleder

– Bak hver Sølvtine og hvert Mjølkespann ligger det gjerne kunnskap opparbeidet gjennom generasjoner, omtanke for dyra og drifta - og hardt arbeid hver dag – hele året. Jeg er derfor takknemlig og stolt over å kunne dele ut svært fortjente utmerkelser til gode og dyktige kolleger, sier styreleder i TINE, Rolf Øyvind Thune.

Meieri i medvind

Styrelederen benytter også anledningen til å peke på et meierimarked i vekst, som åpner for spennende muligheter for norsk melkeproduksjon og TINE.



– Jeg har stor tro på framtida for norsk melkeproduksjon. Interessen for proteinrik mat og gode, ekte og norske råvarer gir oss spennende muligheter, både for tradisjonsrike meieriprodukter og nye smaker.