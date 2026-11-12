Fire lokale melkeprodusenter mottok utmerkelser fra TINE
10. november var landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen med på å hedre 122 melkeprodusenter med TINEs høyeste utmerkelser, Sølvtine og Mjølkespannet. To melkeprodusenter fra Surnadal og to fra Rindal mottok utmerkelser.
– Jeg vil gratulere alle mottakerne av utmerkelsene. Ved siden av å produsere en råvare i verdensklasse, er også norsk melkeproduksjon en viktig del av norsk matberedskap. Jeg er derfor glad for å representere Regjeringen under denne flotte markeringen av fantastiske prestasjoner, sier Sandtrøen.
Dette skriver TINE i sin pressemelding.
Mottakerne fra Trøndelag er:
Tore Stortiset, Rindalskogen , TINE Melkespann
Ola T Syrstad, Rindalskogen, TINE Melkespann
Jens Arne Hovin, Hovin i Gauldal , Sølvtine
Aslaug W J Hestø, Indre Nærøy, Sølvtine
Steinar Dyrdal, Selbu, Sølvtine
Arne Daling, Inderøy, TINE Melkespann
Anders Røflo og Johanne Kjølstad Røflo, Inderøy, TINE Melkespann
Arnt Egil Brørs, Beitstad, TINE Melkespann
Ore Kristian Kristensen og Ingrid Birgitte Holm, Sparbu, Sølvtine
Ole Martin Vuttudal Moe, Snillfjord, Sølvtine
Lars Arne Børø, Hestvika, Sølvtine
Roald Rosenhaug, Hasselvika, Sølvtine
Lars Ingar Enebakk, Rissa, Sølvtine
Marit Kvitland, Rissa, Sølvtine
Øyvind Waterloo, Leksvik, TINE Melkespann
Odd-Gunnar Berg, Levanger, Sølvtine
Ståle Matberg, Levanger, Sølvtine
Marianne og Kenneth Sørmeland, Steinsdalen, Sølvtine
Sveinung Brattgjerd, Verdal, Sølvtine
Sture og Heidi Sivertsen, Lønset, TINE Melkespann
Kim Veggen, Rennebu, Sølvtine
Arnt Haugen, Rennebu, Sølvtine
Erik Myrmo, Rennebu, Sølvtine
Ragnhild Nordbø, Snåsa, Sølvtine
Konrad Moum, Snåsa, Sølvtine
Ola Lund og Kristin Lund, Jerpstad, Sølvtine
Arild Melås, Fannrem, Sølvtine
Lars Jørgen Gangås, Fannrem, TINE Melkespann
Magnar og Anne Grete K. Viken, Glåmos, TINE Melkespann
Stig Ove og Grethe Bye, Grong, TINE Melkespann
Per Ivar Stavne, Rennebu, Sølvtine
Mottakerne fra Møre og Romsdal er:
Kristen Mogstad, Surnadal, TINE Melkespann
Audun Røen, Kvanne, Surnadal, Sølvtine
Bård Øverås, Eresfjord, Molde, Sølvtine
Hilde Åsnes, Straumsnes, Tingvoll, Sølvtine
John Gjul, Tingvoll, Sølvtine
Hans K. Hole, Stranda, Sølvtine
Jens Musgjerd, Sunndal, Sølvtine
Jorunn K Simonhjell, Sunndal, Sølvtine
Ole Magne Stene, Averøy, Sølvtine
Lasse Stokke, Molde, TINE Melkespann
Sølvtina og Mjølkespannet
Sølvtina er TINE-bøndenes hedersbevisning for 15 år sammenhengende levering av elitemelk.
Mjølkespannet tildeles etter 25 år sammenhengende levering av elitemelk.
Stolt styreleder
– Bak hver Sølvtine og hvert Mjølkespann ligger det gjerne kunnskap opparbeidet gjennom generasjoner, omtanke for dyra og drifta - og hardt arbeid hver dag – hele året. Jeg er derfor takknemlig og stolt over å kunne dele ut svært fortjente utmerkelser til gode og dyktige kolleger, sier styreleder i TINE, Rolf Øyvind Thune.
Meieri i medvind
Styrelederen benytter også anledningen til å peke på et meierimarked i vekst, som åpner for spennende muligheter for norsk melkeproduksjon og TINE.
– Jeg har stor tro på framtida for norsk melkeproduksjon. Interessen for proteinrik mat og gode, ekte og norske råvarer gir oss spennende muligheter, både for tradisjonsrike meieriprodukter og nye smaker.