To voksne står bak et hvitduket bord med en sølv melkespann.
Oddbjørg og Kristen Mogstad mottok Mjølkespannet.

Fire lokale melkeprodusenter mottok utmerkelser fra TINE

10. november var landbruks- og matminister Nils Kristen Sandtrøen med på å hedre 122 melkeprodusenter med TINEs høyeste utmerkelser, Sølvtine og Mjølkespannet. To melkeprodusenter fra Surnadal og to fra Rindal mottok utmerkelser.

Redaksjonen, Trollheimsporten
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– Jeg vil gratulere alle mottakerne av utmerkelsene. Ved siden av å produsere en råvare i verdensklasse, er også norsk melkeproduksjon en viktig del av norsk matberedskap. Jeg er derfor glad for å representere Regjeringen under denne flotte markeringen av fantastiske prestasjoner, sier Sandtrøen.  

Dette skriver TINE i sin pressemelding.

Smilende mann i mørk dress bak et lite bord med en mørk beholder.
Ola T Syrstad mottok Mjølkespannet,

Mottakerne fra Trøndelag er:  

Tore Stortiset, Rindalskogen , TINE Melkespann 
Ola T Syrstad, Rindalskogen, TINE Melkespann 
Jens Arne Hovin, Hovin i Gauldal , Sølvtine 
Aslaug W J Hestø, Indre Nærøy, Sølvtine 
Steinar Dyrdal, Selbu, Sølvtine 
Arne Daling, Inderøy, TINE Melkespann 
Anders Røflo og  Johanne Kjølstad Røflo, Inderøy, TINE Melkespann 
Arnt Egil Brørs, Beitstad, TINE Melkespann  
Ore Kristian Kristensen og Ingrid Birgitte Holm, Sparbu, Sølvtine 
Ole Martin Vuttudal Moe, Snillfjord, Sølvtine 
Lars Arne Børø, Hestvika, Sølvtine 
Roald Rosenhaug, Hasselvika, Sølvtine 
Lars Ingar Enebakk, Rissa, Sølvtine 
Marit Kvitland, Rissa, Sølvtine 
Øyvind Waterloo, Leksvik, TINE Melkespann 
Odd-Gunnar Berg, Levanger, Sølvtine 
Ståle Matberg, Levanger, Sølvtine 
Marianne og Kenneth Sørmeland, Steinsdalen, Sølvtine 
Sveinung Brattgjerd, Verdal, Sølvtine 
Sture og Heidi Sivertsen, Lønset, TINE Melkespann 
Kim Veggen, Rennebu, Sølvtine 
Arnt Haugen, Rennebu, Sølvtine 
Erik Myrmo, Rennebu, Sølvtine 
Ragnhild Nordbø, Snåsa, Sølvtine 
Konrad Moum, Snåsa, Sølvtine 
Ola Lund og Kristin Lund, Jerpstad, Sølvtine 
Arild Melås, Fannrem, Sølvtine 
Lars Jørgen Gangås, Fannrem, TINE Melkespann
Magnar og Anne Grete K. Viken, Glåmos, TINE Melkespann 
Stig Ove og Grethe Bye, Grong, TINE Melkespann 
Per Ivar Stavne, Rennebu, Sølvtine 

Smilende mann med briller bak et lite bord med en sølvtine i et lyst studio.
Audun Røen mottok Sølvtina.

Mottakerne fra Møre og Romsdal er:

Kristen Mogstad, Surnadal, TINE Melkespann
Audun Røen, Kvanne, Surnadal, Sølvtine
Bård Øverås, Eresfjord, Molde, Sølvtine
Hilde Åsnes, Straumsnes, Tingvoll, Sølvtine
John Gjul, Tingvoll, Sølvtine
Hans K. Hole, Stranda, Sølvtine
Jens Musgjerd, Sunndal, Sølvtine
Jorunn K Simonhjell, Sunndal, Sølvtine
Ole Magne Stene, Averøy, Sølvtine
Lasse Stokke, Molde, TINE Melkespann

Sølvtina og Mjølkespannet

Sølvtina er TINE-bøndenes hedersbevisning for 15 år sammenhengende levering av elitemelk.

Mjølkespannet tildeles etter 25 år sammenhengende levering av elitemelk.

Stolt styreleder  

– Bak hver Sølvtine og hvert Mjølkespann ligger det gjerne kunnskap opparbeidet gjennom generasjoner, omtanke for dyra og drifta - og hardt arbeid hver dag – hele året. Jeg er derfor takknemlig og stolt over å kunne dele ut svært fortjente utmerkelser til gode og dyktige kolleger, sier styreleder i TINE, Rolf Øyvind Thune.  

Meieri i medvind

Styrelederen benytter også anledningen til å peke på et meierimarked i vekst, som åpner for spennende muligheter for norsk melkeproduksjon og TINE.

– Jeg har stor tro på framtida for norsk melkeproduksjon. Interessen for proteinrik mat og gode, ekte og norske råvarer gir oss spennende muligheter, både for tradisjonsrike meieriprodukter og nye smaker.  

 

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