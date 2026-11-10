Sterk andreplass til Roma

Roma (ytterst til venstre i bildet) spurta inn til en sterk 2.plass på tiden 1,35,1. Foto: Skjermdump fra rikstoto.no

I går kveld gjorde Roma et veldig bra løp på Varig Orkla Arena. Ble servert et fint løp av Per Einar Sørmo, og spurta inn til en sterk 2.plass på tiden 1,35,1. Roma eies og trenes av Einar Mogset. Einar har holdt på lenge innen travet, har sikkert trena hest i nærmere 70 år. Veldig artig at han ser ut til å få en skikkelig god traver igjen. Han hadde også mora, Myrviks Amor, som tok 7 seire i løpet av karrieren. 1,25,2 var rekorden hennes. Roma har litt å slekte på.

I samme løp starta Villseira, ho nådde ikke helt opp, men fikk ny bestetid på 1,35,0. Ho hadde 20 m tillegg. Merra til Ann Torild Tienen og Stine Grytskog Ramsøy viser fin fremgang.

Lizandro var også til start, men denne gang ble det startgalopp, og dermed disk. Kommer nok sterkere tilbake. Han er god nok.

Det var løp også forrige mandag, der var Scarselli til Irene Løfaldli med i et monteløp. Det vart en fin 4. plass der for rytter Marit Valstad. Samme eiers Gee Whiz var også med, men ho nådde ikke opp denne gang.

Panther tilhørende Petter Baalsrud var den første som ikke fikk premie i sitt løp, men gjorde et fint løp, rekordforbedret seg kraftig til 1,18,0.