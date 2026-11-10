God morgen 10. november

God tirsdag morgen! I dag markeres Verdens vitenskapsdag for fred og utvikling, en FN-dag som ble opprettet av UNESCOs generalforsamling i 2001 for å belyse hvordan forskning kan bidra til fred og utvikling.

Forskning og forskere har et viktig oppdrag i skape bærekraftige samfunn. For å oppnå dette må forskere kommunisere med vanlige folk slik at alle har kunnskap om forskning og kan være med på å påvirke hva som skal forskes. Slik kan alle bidra til at vi skaper et bedre samfunn. Her har skolen en viktig funksjon, skriver FN på sine nettsider.

Gudbjørg og Gudveig har navnedag. Gudbjørg = norrønt guð + bjǫrg (hjelp). Gudveig = guð + vigja (vie) eller víg (kamp).

Litt historie fra denne dag:

(Kilde: Wikipedia)