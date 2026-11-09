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Et turstiskilt på fjellet.
Vinnerbildet i Fjelltrimmen 2023

Fjelltrimmen 2026

Publisert

Etter en vær og føremessig litt trøblete sesong går nå Fjelltrimmen 2026 mot slutten. For de som kjenner på at de fremdeles mangler noen Trimpoeng for å nå årets mål har ut denne uken til å registrere seg i Trimpoeng-appen. Søndag 15.november er siste dag for registrering. 

Det er gratis å delta i Fjelltrimmen i Trimpoeng-appen, men vi håper at så mange som mulig ønsker å støtte arbeidet til Turstigruppa gjennom å betale den frivillige deltakeravgiften eller et valgfritt bidrag til Vipps #139451. Skriv gjerne navn og om du ønsker fjellkruset eller ikke. 

Vi vil også minne om at vi ønsker å få tilsendt bilder som vi kan benytte på årets Fjellkrus. Motivet trenger ikke være av en fjelltopp eller et turmål, men representere turglede, natur eller friluftsliv i Rindal. Det beste bildet vil bli premiert. 

Send inn ditt forslag innen 01.12.2026 til turstigruppa@rindalil.no

Turstigruppa i Rindal IL. 

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