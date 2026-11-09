Etter en vær og føremessig litt trøblete sesong går nå Fjelltrimmen 2026 mot slutten. For de som kjenner på at de fremdeles mangler noen Trimpoeng for å nå årets mål har ut denne uken til å registrere seg i Trimpoeng-appen. Søndag 15.november er siste dag for registrering.

Det er gratis å delta i Fjelltrimmen i Trimpoeng-appen, men vi håper at så mange som mulig ønsker å støtte arbeidet til Turstigruppa gjennom å betale den frivillige deltakeravgiften eller et valgfritt bidrag til Vipps #139451. Skriv gjerne navn og om du ønsker fjellkruset eller ikke.

Vi vil også minne om at vi ønsker å få tilsendt bilder som vi kan benytte på årets Fjellkrus. Motivet trenger ikke være av en fjelltopp eller et turmål, men representere turglede, natur eller friluftsliv i Rindal. Det beste bildet vil bli premiert.

Send inn ditt forslag innen 01.12.2026 til turstigruppa@rindalil.no.

Turstigruppa i Rindal IL.