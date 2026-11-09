Vant klart mot Orkanger/Orkdal, men tapte knepent mot Frøya

Det ble både tap og seier for Rindal IL D3 i Rindalshuset denne helgen. (Bildet er fra en tidligere kamp mot Orkanger) Arkivfoto: Bård Inge Romundstad

Etter to bortekamper på Møre, spilte Rindal IL sitt damelag i 3.divisjon denne helgen to hjemmekamper i Rindalshuset. På lørdag var det duket for lokaloppgjør mot Orkanger / Orkdal. Bortelaget lå før kampen på 10.plass på tabellen med bare to poeng som kom etter seier mot Spjelkavik.

Klar seier mot Orkanger / Orkdal

Kampen startet jevnt, og lagene fulgte hverandre tett de første ti minuttene. Etter det dro hjemmelaget sakte, men sikkert, i fra, og til pause hadde Rindal IL fått en seksmålsledelse, 14-8. Utover i omgangen dro hjemmelaget ytterligere ifra og midtveis i omgangen var de oppe i en tolv målsledelse over laget fra Orkland. Det ble til slutt en komfortabel seier med ti mål, 29-19 til Rindal IL.

Marit Ustad Hove ble toppscorer for Rindal IL med hele tretten mål mot Orkanger på lørdag. Søndag ble det fire mål mot Frøya. Arkivfoto. Bård Inge Romundstad

Marit Ustad Hove ble igjen toppscorer med hele 13 nettkjenninger.

Tett og jevn kamp

Søndagens kamp mot Frøya ble som ventet mer jevnspilt. Bortelaget startet kampen klart best med fire raske mål mot Rindal IL sitt ene, og var allerede etter åtte minutter oppe i en 2-6 ledelse. Etter det kom Rindal IL mer med og var stadig oppe i ryggen på Frøya, men klarte aldri å helt hente inn forspranget. Da dagens dommere, Jørgen Løvseth og Ove Runhaug, blåste av til pause ledet Frøya 11-14.

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Andre omgang startet som den første, med flere tette scoringer fra Frøya uten at hjemmelaget klarte å kvittere, og ti minutter ute i omgangen var ledelsen øket til fem mål. Så var det Rindal IL sin tur til å ha en god periode og i løpet av fem minutter scoret de fem mål uten at Frøya fikk noen nettkjenninger, og med ett stod kampen og vippet på stillingen 20-20. Etter det fulgte lagene hverandre tett, og åtte minutter før slutt ledet Frøya med ett mål. De siste minuttene av kampen ble det imidlertid scoret bare ett mål, det var det bortelaget som stod for, og Frøya kunne reise hjem med begge poengene fra Rindalshuset denne gangen.

I søndagens kamp scoret både Marit Ustad Hove, Gro Anita Bolme og Mina Halgunset fire mål, Merete Heggset Talgø scoret tre.

Etter sju spilte kamper ligger Rindal IL nå på tredjeplass på tabellen i 3. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien med åtte poeng. Ett poeng bak Kristiansund og to poeng bak Volda. Bak seg har de Klæbu, Rollon/NTNUI-Ålesund og Frøya, som også alle har åtte poeng, men med færre spilte kamper.

Neste kamp er 22.november mot Kristiansund i Bratthallen.

Se tabeller og kampdetaljer på håndballforbundets nettsider.