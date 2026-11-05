Førjulsutstilling hos 3 Venner

Ledaren i Rindal Kunstlag saman med Kathrine Elverum og deker av utstillinga.
Ledaren i Rindal Kunstlag saman med Kathrine Elverum og deker av utstillinga.

Det dreier seg om leire

Rindal Kunstlag opna onsdag ettermiddag årets førjulsutstilling hos 3 Venner. Det var Kathrine Elverum frå Markabygda i Skogn som hadde med seg sin produsjon av keramikk for salg og "fryd for  øyet!" Her såg vi resultat av mange dagars arbeid, for Dreieriet Keramikk er ei einpersonsbedrift.

Ole Trygve Foseide
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Kunstnaren Kathrine Elverum presenteres av Mie Sandø.
Ledaren i Rindal Kunstlag, Mie Sandø, presenterte kunstnaren Kathrine Elverum for publikum.

Kathrine Elverum har drive Dreieriet Keramikk i 20 år. I tillegg til produksjon, driv ho også kursvirksomhet.

Elverum presenterer utstillinga
Kathrine Elverum fortalte om utstillinga, produksjonen og Dreieriet Keramikk.
Elverum med strikkavottar med rindalsmønster
Som takk for utstillinga fekk Kathrine Elverum med seg eit par varme rindalsvottar.

Alt ho produserer er laga for hand. Med dreiing må du beherske leira og bevegelegheita på den roterande dreieskiva.

- Dei største krukkene blir starta med dreiing og påbygd med leirpølser oppover og glatta ut etterpå, forklarer ho.

Deler av utstillinga
Deler av utstillinga

Med brenning og glasur får ho fram dei fargane ho ønsker. Vi ser at ho held seg til duse, lyse og mjuke fargar.

Forma må også vere funksjonell. Krukker og vasar er ustyr som har vore bruka langt bakover i historia.

Produkta blir brent både to og tre gonger ved opp til 1240 grader. Det tek tid. Vi håper resultatet oftast blir vellukka.

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Førjulsutstillinga på 3 Venner var open onsdag kl. 18.00 til 22.00.
Torsdag, fredag og lørdag er utstillinga open kl. 11.00 - 16.00.

Dette er ei salgsutstilling, og du får ta med deg det du kjøper. Dermed minkar utstillinga for kvar time. Fleire kjøpte med seg fine produkt alt like etter opninga!

Sigrid Bråten kjøte eit keramikkfat straks utstillinga var opna.
Sigrid Høston Bråten var  først ute  og kjøpte dette fatet straks utstillinga var opna.
Keramikkgresskar
Dette keramikkgresskaret er premie i Kunstlagets medlemsvervekonkurranse.
Elverum med små keramikkgresskar og store vaser.
Elverum ved sida av små keramikkgresskar og store vaser.

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Utstilling av keramikk
Utstillinga på det tjukke trebordet i kjellaren på 3 Venner

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