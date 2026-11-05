Det dreier seg om leire

Rindal Kunstlag opna onsdag ettermiddag årets førjulsutstilling hos 3 Venner. Det var Kathrine Elverum frå Markabygda i Skogn som hadde med seg sin produsjon av keramikk for salg og "fryd for øyet!" Her såg vi resultat av mange dagars arbeid, for Dreieriet Keramikk er ei einpersonsbedrift.

Ledaren i Rindal Kunstlag saman med Kathrine Elverum og deker av utstillinga. Foto: Ole Trygve Foseide

Ledaren i Rindal Kunstlag, Mie Sandø, presenterte kunstnaren Kathrine Elverum for publikum. Foto: Ole Trygve Foseide

Kathrine Elverum har drive Dreieriet Keramikk i 20 år. I tillegg til produksjon, driv ho også kursvirksomhet.

Kathrine Elverum fortalte om utstillinga, produksjonen og Dreieriet Keramikk. Foto: Ole Trygve Foseide Som takk for utstillinga fekk Kathrine Elverum med seg eit par varme rindalsvottar. Foto: Ole Trygve Foseide

Alt ho produserer er laga for hand. Med dreiing må du beherske leira og bevegelegheita på den roterande dreieskiva.

- Dei største krukkene blir starta med dreiing og påbygd med leirpølser oppover og glatta ut etterpå, forklarer ho.

Deler av utstillinga Foto: Ole Trygve Foseide

Med brenning og glasur får ho fram dei fargane ho ønsker. Vi ser at ho held seg til duse, lyse og mjuke fargar.

Forma må også vere funksjonell. Krukker og vasar er ustyr som har vore bruka langt bakover i historia.

Produkta blir brent både to og tre gonger ved opp til 1240 grader. Det tek tid. Vi håper resultatet oftast blir vellukka.

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Førjulsutstillinga på 3 Venner var open onsdag kl. 18.00 til 22.00.

Torsdag, fredag og lørdag er utstillinga open kl. 11.00 - 16.00.

Dette er ei salgsutstilling, og du får ta med deg det du kjøper. Dermed minkar utstillinga for kvar time. Fleire kjøpte med seg fine produkt alt like etter opninga!

Sigrid Høston Bråten var først ute og kjøpte dette fatet straks utstillinga var opna. Foto: Ole Trygve Foseide Dette keramikkgresskaret er premie i Kunstlagets medlemsvervekonkurranse. Picasa

Elverum ved sida av små keramikkgresskar og store vaser. Foto: Ole Trygve Foseide

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Utstillinga på det tjukke trebordet i kjellaren på 3 Venner Foto: Ole Trygve Foseide

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