Myklegard Lokalmat åpner ny gårdsbutikk 7. november

Myklegard Lokalmat åpner ny gårdsbutikk!

Akkurat ett år etter vi hadde åpning av gårdsbutikken vår, er vi klare for å åpne den nye butikken. Bygget ligger rett ved gården, med egen parkering og lett å stikke innom!

Åpning:

Lørdag 7. november kl.11.00-14.00

Sted:

Lomunddalsvegen 1369 - bygget ligger rett ved gården i et svartmalt lite hus. Vi skilter godt, slik at det skal bli enkelt å finne frem!

Veibeskesrivelse:

Når du kommer langs Rindalslina, tar du av til Lomunddalen ved Øvre Rindal Kapell. Kjør helt til dere kommer til et kryss med gatelys (ca 3-5minutter), ta til venstre i krysset mot Fossdalen. Fra krysset skal det være godt skiltet.

Vi har masse godt å tilby:

Kjøtt av utegris: ribbe, røkt bacon, røkt svinekam, urøkt svinekam, surra svinestek, nakkekoteletter, svinekoteletter, flatbiff, kjøttdeig av svin, bogskiver og knoker.

Foto: Arnhild Myklegard

Storfekjøtt: entrecote, indrefilet, ytrefilet, surra steik, mørbrad, tomahawk, tritip, flat iron steak og culotte.

Foto: Arnhild Myklegard

Produkter: Varmrøkt briskett, kjøttdeig, perra, kokmorr/grov pølse, røkt middagspølse, hamburger, karbonader, kjøttkaker og spekepølsene Torhøtta og Høgfjellet.

Håper mange vil ta turen innom!

Velkommen!