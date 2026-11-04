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Myklegard Lokalmat åpner ny gårdsbutikk 7. november
Myklegard Lokalmat åpner ny gårdsbutikk!
Akkurat ett år etter vi hadde åpning av gårdsbutikken vår, er vi klare for å åpne den nye butikken. Bygget ligger rett ved gården, med egen parkering og lett å stikke innom!
Åpning:
Lørdag 7. november kl.11.00-14.00
Sted:
Lomunddalsvegen 1369 - bygget ligger rett ved gården i et svartmalt lite hus. Vi skilter godt, slik at det skal bli enkelt å finne frem!
Veibeskesrivelse:
Når du kommer langs Rindalslina, tar du av til Lomunddalen ved Øvre Rindal Kapell. Kjør helt til dere kommer til et kryss med gatelys (ca 3-5minutter), ta til venstre i krysset mot Fossdalen. Fra krysset skal det være godt skiltet.
Vi har masse godt å tilby:
Kjøtt av utegris: ribbe, røkt bacon, røkt svinekam, urøkt svinekam, surra svinestek, nakkekoteletter, svinekoteletter, flatbiff, kjøttdeig av svin, bogskiver og knoker.
Storfekjøtt: entrecote, indrefilet, ytrefilet, surra steik, mørbrad, tomahawk, tritip, flat iron steak og culotte.
Produkter: Varmrøkt briskett, kjøttdeig, perra, kokmorr/grov pølse, røkt middagspølse, hamburger, karbonader, kjøttkaker og spekepølsene Torhøtta og Høgfjellet.
Håper mange vil ta turen innom!
Velkommen!