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Lite mørkt uthus ved et grønt jorde under en himmel med dramatiske skyer.
Den nye gårdsbutikken

Myklegard Lokalmat åpner ny gårdsbutikk 7. november

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Myklegard Lokalmat åpner ny gårdsbutikk! 

Akkurat ett år etter vi  hadde åpning av gårdsbutikken vår, er vi klare for å åpne den nye butikken. Bygget ligger rett ved gården, med egen parkering og lett å stikke innom! 

Åpning: 
Lørdag 7. november kl.11.00-14.00

Sted: 
Lomunddalsvegen 1369 - bygget ligger rett ved gården i et svartmalt lite hus. Vi skilter godt, slik at det skal bli enkelt å finne frem! 

Veibeskesrivelse:
Når du kommer langs Rindalslina, tar du av til Lomunddalen ved Øvre Rindal Kapell. Kjør helt til dere kommer til et kryss med gatelys (ca 3-5minutter), ta til venstre i krysset mot Fossdalen. Fra krysset skal det være godt skiltet.

Vi har masse godt å tilby: 
Kjøtt av utegris: ribbe, røkt bacon, røkt svinekam, urøkt svinekam, surra svinestek, nakkekoteletter, svinekoteletter, flatbiff, kjøttdeig av svin, bogskiver og knoker. 

Nærbilde av en gris som ser mot kameraet mellom to andre griser.

Storfekjøtt: entrecote, indrefilet, ytrefilet, surra steik, mørbrad, tomahawk, tritip, flat iron steak og culotte.

Brunhvite kyr og en kalv på et grønt beite med trær og åser i bakgrunnen.

Produkter: Varmrøkt briskett, kjøttdeig, perra, kokmorr/grov pølse, røkt middagspølse, hamburger, karbonader, kjøttkaker og spekepølsene Torhøtta og Høgfjellet. 

Håper mange vil ta turen innom! 

Velkommen!

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