Baking ute ved Mjølksanden

Plassen ligger fint til ved badestranden ved Mjølksanden i Nerhaugan innenfor Innerøra i Bøfjorden. Her har Røsslyngen 4H hatt tilholdssted i mange år, og er en fin plass hvor ungene kan boltre seg i friluftsaktiviteter.

Fine omgivelser og mange fremmøtte ved Mjølksanden i Bøfjorden. Foto: Jens Settemsdal

Denne dagen var det mange både barn og voksne som var samlet ved Mjølksanden. De voksne lærte bort kunnskaper til barna, noe som de kan ta med seg videre i livet. Her var aktiviteter som natursti, laging av pinnebrød, bakkels, sveler, surdeigsbrød, «oppåkak» og selvsagt vanlig brød. Så var det servering av kaker, saft, pølser i brød og bålkaffe varmer bestandig.

Alle fikk smake på godsakene, og jeg skal skrive under på at alt smakte særdeles godt.

Lederen i Åsskard bygdekvinnelag viste også hvordan man baker brød i gryte på bål. Ikke hverdagskost det.

Egenberedskapsuken med eget hefte. Foto: Jens Settemsdal

Gunda viser frem et egenberedskapshefte som man kan få, ved å be om dette på Surnadal kommunehus. Egenberedskapsuken arrangeres årlig denne uken av direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Hvorfor egenberedskap?

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Denne kampanjen, som er årviss, har som mål å forberede vår befolkning på å klare seg selv i en krisesituasjon, og som en del av totalforsvarsåret har fokuset ligget spesielt på samfunnets samlede motstandskraft. I et samfunn hvor man tar alt som en selvfølge, så kan noe bestandig gå galt. Hva om strømmen går, og vi ikke har elektrisitet i flere dager. Da er det kanskje greit å ha mat i beredskap som kan varmes som her i dag, på bål eller grill. Da er det også greit å ha et forråd med mel, salt og sukker som man kan benytte, samt kokekar og kjeler for å lage mat ute. De viktigste rådene og kravene for egenberedskap er at du skal klare deg selv i sju dager.

Hva er 4H?

4H er et fritidstilbud hvor barn og unge kan utforske en verden av aktiviteter og muligheter. Det er over ti tusen medlemmer som er fordelt på 450 4H-klubber over hele landet.

Alle barn og unge kan være med i 4H, men aktivitetene varierer etter hvilken aldersgruppe de hører til. Det stilles ingen spesielle krav for å bli medlem, og medlemmene får muligheter til å utvikle seg selv, og å være en del av et sosialt fellesskap der alle har omsorg for hverandre.

De fire H-ene står for klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. Dette er 4H’s kjerneverdier. Bak ligger en grunnleggende tanke på likeverd og respekt for hverandre. Tanken bak er at de unge skal være trygge, stolte og ha omtanke og respekt for hverandre. På den måten vil man utvikle aktive og samfunnsengasjerte ungdommer, med ansvarsfølelse og respekt for natur og medmennesker.

Hvert år gjennomfører 4H-medlemmene et prosjekt, enten alene eller sammen med andre i 4H-klubben, og de velger selv et tema for prosjektet innen helse, kultur, samfunn, natur, dyr og gårdsliv, teknologi og «mekking», entreprenørskap eller 4H-arbeid. Målet er å lære ved å gjøre. Man får råd og veiledning underveis i prosjektene.

4H er en medlemsstyrt organisasjon, dvs. at det er medlemmene selv som bestemmer. Hvert år gjennomføres lokale årsmøter, der planer og budsjett blir vedtatt på demokratisk vis og styret blir valgt. En eller flere voksne velges som rådgivere som gir råd, hjelp og veiledning til klubbstyret og klubben. Hvert år tilbys 4H-medlemmene om å være med på leir, noe som er populært.

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I Røsslyngen 4H er det seks stykker som har levert prosjekt i år, og så har de to aspiranter.

Greit å lære de eldre å bake pinnebrød. Foto: Jens Settemsdal

Her stekes pinnebrød. Foto: Jens Settemsdal

Den skal tidlig krøkes som god akrobat skal bli. Foto: Jens Settemsdal

Her stekes surdeigsbrød, bakels og sveler på bål og grill. Foto: Jens Settemsdal

Brød i gryte på bål snart ferdig. Foto: Jens Settemsdal

Hva er vel bedre enn sveler stekt ute med jordbærsyltetøy. Foto: Jens Settemsdal

Åsskard bygdekvinnelag er med og bidrar til et vellykket arrangement. Foto: Jens Settemsda

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