Ungdomsrådet oppfordrer alle til å benytte seg av  “Trygt hjem for en 50-lapp”

Ungdom i Rindal mellom 15 og 21 år kan bestille trygg taxi hjem fra privatadresser i helgene.

Representanter fra Ungdomsrådet i Rindal kommune oppfordrer ungdom i Rindal til å benytte seg av "Trygt hjem for en 50-lapp - 2.0": Fra venstre Marius Helgetun, Anne Tonning Negaard og Daniel Løset. Ådne Sæter på teams/skjerm.

“Trygt hjem for en 50-lapp” er en ordning til ungdom mellom 15 og 21 år som har behov for trygg hjemreise. Fra 5. september har ungdom i Rindal også kunnet bestille taxi fra privatadresser.

Bare 50 kroner i egenandel

For kr 50,- i egenandel kommer du deg hjem med taxi, og resten av kostnaden dekkes av fylkeskommunen. Det vil si at du betaler kr 50,- for taxituren, mens resten blir fakturert fylkeskommunen, skriver Rindal kommune på sine nettsider.

Les mer om prosjektet på AtB sine nettsider.

Ordningen “Trygt hjem for en 50-lapp” krever kun 50 kroner i egenandel Illustrasjonsfoto

Veldig glade for at vi nå er med - og oppforder til å bruke tilbudet

Ungdomsrådet i Rindal er glade for det nye tilbudet og oppfordrer alle ungdommer mellom 15 og 21 år til å benytte seg av tilbudet.

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– Nå er vi kommet med, noe vi er veldig glade for. Det er fylkeskommunen som betaler og AtB som utfører tjenesten via sine underleverandører, sier Morten Møller, kulturleder i Rindal kommune

Morten Møller, kulturleder ved Rindal kommune, er svært glad for at de nå er kommet med i den utvidede taxiordningen for ungdom Arkivfoto: Bård Inge Romundstad

Nå kan også du bestille fra en privatadresse

Den store forskjellen fra den tidligere ordningen er at nå kan du bestille hjemtransport fra en privatadresse. Tidligere var det knyttet opp mot offentlige arrangement. Hjemtransporten kan bestilles mellom klokken 12 og 3 natt til lørdag og natt til søndag.

Se også tidligere artikkel i Trollheimsporten for en nærmere beskrivelse av ordningen.