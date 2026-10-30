Reknar med å komme i mål med resultat som budsjettert

Torsdag var det kommunestyremøte ei Surnadal, med ei svært lang sakliste og fleire viktige saker. Tertialrapporten for andre tertial viser eit positivt netto driftsresultat på 1,7 millionar kroner, og det ligg an til at kommunen kjem i mål med resultat omtrent som budsjettert ved slutten av året.

Sakslista til møtet og sakdokumenta finn du på Surnadal kommune si heimeside.

Ungdommen oppfører seg bra

Møtet starta med ei kort orientering frå politikontakt Tor Hansen om politiet sitt arbeid i Surnadal, om saker der ungdom har vore involvert, samt rus og promille og andre nylege trafikkhendingar. Politikarane har bedt om ei slik orientering. Hansen sa at politiet si oppfatning er at det er gode og trygge oppvekstvilkår i Surnadal, og at han føler at ungdommen i Surnadal oppfører seg bra.

Fleire orienteringar

Annett Ranes heldt ei orientering om kommunesamarbeidet i Nordmøre Regionråd Interkommunalt Politisk Råd (IPR), der ho har ei prosjektstilling.

Ordførar Hugo Pedersen var i si orientering mellom anna inne på reflesjonar rundt navnet på Kulturfestivalen Vårsøg.

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Diskusjon om eigarbidrag

Kommunestyret behandla saka om eigarfinansiering for Surnadal alpinsenter AS. Formannskapet hadde innstilt på at kommunen løyver kr 2.500.000,- som eigarbidrag til Surnadal Alpinsenter AS i 2027, og at løyvinga blir finansiert ved bruk av næringsfondet i 2027.

Gøran Bolme (Sp) la fram eit tilleggsforslag frå Senterpartiet og Høyre. Forslaget inneber at kommunestyret ber Surnadal Alpinsenter AS om å utarbeide ei investerings- og driftsplan for den neste 10-årsperioden. I forslaget heiter det óg mellom anna at plana skal vere innlevert i god tid før formannskapsmøtet i april 2027, og at kommunedirektøren skal lage ei samla saksframstilling om framtida til alpinanlegget til dette formannskapsmøtet.

Ole Joar Karlstad Bruset (H) spurte om det er slik at alpinsenteret signaliserar at dei treng 2,5 millionar kroner i tilskot kvart år framover for å halde drifta i gang? Kommunestyret fleire gongar prøvd å gi signal om at alpinsenteret må drivast billigare. Bruset minna om at kommunestyret må ta stilling til om dei er villige til å bruke så mykje pengar på alpinsenteret framover, og om det er rett å gå vidare med nye investeringar slik at «bordet fangar».

Tor Rune Halset (H) la fram eit endringsforslag om å løyve eigarbidrag på 2 millionar kroner til alpinsentrert i 2027. Dette forslaget vart nedstemt, da det vart sett opp mot formannskapet si innstilling. Halset sitt forslag fekk 10 stemmer og formannskapet si innstilling fekk 16 stemmer.

Etter dette vart formannskapet si innstilling vedteke med 21 stemmer mot 5.

Senterpartiet sitt tilleggsforslag vart einstemmig vedteke.

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Foto: Sigrid Skjølsvold

Fleirtal for å ta imot tre tre mindreårige flyktningar

Kommunestyret tok opp saka om busetting av flyktningar. Denne saka vart tidlegare utsett av kommunestyret, fordi ein ønska eit betre kunnskapsgrunnlag for avgjerda. Kommunedirektøren innstilte framleis på at Surnadal kommune ikkje skal ta imot flyktningar i 2027.

Kjell Gunnar Polden (MdG) la fram eit forslag om at Surnadal kommune tar imot tre mindreårige flyktningar i 2027, under forutsetning av at kommunen får ein god avtale med Nordmøre folkehøgskole, som inneheld integrering, bustad, undervisning og måltid.

Jorid Aarvåg (Ap) la fram forslag om at kommunen kan ta imot opp til 15 flyktningar pr år i perioden 2027 – 2031, og at kommunen i desse åra skal ta imot det antalet flyktningar som er gitt i oppmodinga frå direktoratet, så lenge det ikkje blir oppmoda om mottak av meir enn 15 personar.

Avstemminga endte til slutt med fleirtal for MdG sitt forslag.

Foto: Sigrid Skjølsvold

Tertialrapport med positivt driftsreultat

Økonomisjef Vibeke Langli la fram tertialrapporten for andre tertial, som viser eit positivt netto driftsresultat på 1,7 millionar kroner. Dette er lågare enn budsjettert, men årsprognosen viser no at ein skal komme i mål med eit resultat omtrent som budsjettet viser etter budsjettreguleringa ved første tertial.

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Einingane har no eit samla meirforbruk på nesten 3,8 millionar kroner. Ut frå meldingane frå einingane skal dei ende på eit samla meirforbruk på om lag 3,3 millionar kroner ved årets slutt.

Det er endringar i fleire sentrale kostnader og inntekter samanlikna med budsjettet. Kommunen har auka inntekt på konsesjonskraft, og pensjonskostandane er lågare enn budsjettert. Dette dreg økonomien i positiv retning.

Kommunedirektøren foreslår å ikkje regulere budsjettet ved andre tertial, for å signalisere til dei einingane som har meirforbruk om at dei fortsatt må jobbe med å halde seg innafor bidsjettramma. Samtidig ser ein at budsjettrammene må justerast for nokre av einingane for 2027.

Kommunestyret vedtok einstemmig å ta tertialrapporten til orientering.

Ingen reduksjon av kommunestyret

Kommunestyret tok også opp ei sak med vurdering av talet på representantar i Surnadal kommunestyre frå og med neste kommunestyreperiode.

Utval for evaluering politisk struktur og organisering sitt forslag/tilråding var at kommunestyret reduserer talet på representantar i kommunestyret frå 27 til 25 frå og med kommunestyreperioden 2027–2031. Dette forslaget fall, da 7 representantar stemte for og 19 mot. Dermed blir det framleis 27 representantar i kommunestyret i den neste valperioden.

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Sjå heile møtet i opptak på Kommune-TV: