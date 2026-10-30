Markens Grøde på Rindal kino

På ettermiddagsvisningen Bodil Børset holde en kort introduksjon om Knut Hamsun og boka “Markens Grøde”, og dennes betydning i samtid og ettertid.

Da er Rindal kino klar for den nye norske filmatiseringen av Knut Hamsuns`s «Markens grøde», som han ble tildelt Nobelsprisen i litteratur for. Filmen vises på dagtid lørdag 31.oktober og onsdag 04.november og på kveldstid søndag 01. november.

På ettermiddagsvisningen lørdag 31. oktober vil Bodil Børset holde en kort introduksjon om Knut Hamsun og boka “Markens Grøde”, og dennes betydning i samtid og ettertid. Bodil Børset har doktorgrad i litteraturvitenskap og har vært direktør ved Hamsunsenteret i Hamarøy.

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