Stikk UT! Ski inngår samarbeid med «Skiappen»

I vinter får skiløpere i Møre og Romsdal enklere tilgang til både turmål og oppdatert informasjon om preparerte skiløyper – helt gratis, skriver de i en pressemelding torsdag.

Enten du er en ivrig langrennsløper eller vil ta med familien på skitur, er det nyttig å vite hvor du kan gå på ski, og hvordan forholdene i skiløypene er. Gjennom det nye samarbeidet blir det enklere å finne både Stikk UT! Ski-turmål og preparerte skiløyper.

– Vi er opptatt av å gjøre det enkelt for folk å komme seg ut og vil inspirere flere til å oppdage turmulighetene i sitt eget nærmiljø. Når vi kobler Stikk UT! Ski sammen med Skiappen, blir det enklere å finne både et turmål og informasjonen man trenger for å planlegge turen, sier Liv Synnøve Hoel, prosjektleder for Stikk UT! i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Stig Aamø, daglig leder i Møre og Romsdal skikrets.

Gratis løypestatus for skiløpere og løypeaktører

Skiappen er utviklet av Devinco AS og gir gratis tilgang til kart over skiløyper og informasjon om når løypene sist ble preparert. Også løypeaktørene kan bruke løsningen uten kostnader eller abonnement. GPS-utstyr på tråkkemaskinene registrerer løypeprepareringen og gjør informasjonen tilgjengelig for skiløperne.

– Vi ønsker at flest mulig skal få oppleve gleden ved å være ute på ski. I en tid der flere løypestatus-tjenester har innført betaling, ønsker Skiappen å holde informasjonen åpen og tilgjengelig for alle sier Knut Tørstad i Devinco AS.

Stikk UT! Ski og Skiappen gjør det enkelt å komme seg ut på skitur

Stikk UT! Ski er et samarbeid mellom Friluftsrådene i fylket og Norges skiforbund, Møre og Romsdal Skikrets. Uansett hvilken av de to appene du besøker i vinter vil du kunne finne Stikk UT! Ski- turmål og oppdatert løypestatus. Turene registreres som vanlig i Stikk UT! appen.

– Vi håper dette kan inspirere enda flere til å prøve seg på ski, oppdage nye turmål og bruke de flotte skiløypene vi har i regionen. Det trenger ikke være en lang eller krevende skitur, det viktigste er å finne en tur som passer for deg, sier Liv Synnøve Hoel.

Den nye løsningen skal klargjøres fram mot skisesongen, som starter 1. desember 2026.