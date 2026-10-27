Siste travresultater

Det er på tide å komme med en oppdatering av hva de lokale travhestene har gjort i det siste.

Tar det siste først. Søndag kveld var det løp på Varig. Der var det flere forholdsvis ferske hester til start.

Roma, eid og trent av Einar Mogset, har hatt pause siden tidlig i sommer. Ho stilte godt forberedt nå, og Per Einar Sørmo styrte ho inn til en fin 4.plass på ny rekord, 1,35,0. Roma blir spennende å følge framover. I det samme løpet var også Villseira med. Merra til Ann Toril van Tienen og Stine Grytskog Ramsøy startet også 20. september, da vart det 4.plass. Nå vart ho nr. 6 på ny rekord, 1,36,2. Inge Melby var kusk.

Panther, 5-åringen til Petter Baalsrud, debuterte på en fin måte til 5.plass på tiden 1,20,1. Veronika Bugge var stødig tømmefører.

Panther med Veronika Bugge i sulkyen Foto: Berit Bergem

Så var 2-årige Flamenco ut i mønstringsløp, og det gikk greit unna på 1,31,6. Eier og trener her er Irene Løfaldli.

Flamenco gjøres klar til mønstringsløp av Irene Løfaldli Foto: Mads Løfaldli

Lizandro, som er eid 20% av Anne Line Dørum, ledet lenge men ble disket for galopp på oppløpet. Men Lizandro har gjort veldig gode løp før dette. Han har en seier og to 2. plasser siden siste rapport. Rekorden er 1,16,3 over 2300 m. Det er sterkt av en 3-åring.

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Lene Søyset har også startet mye i det siste. Ho har bare vært til Sverige, mange turer dit. Der har det blitt flere fine premier, og selv uten få de de aller beste plasseringene så blir det en god del penger av det. Premiene er mye høyere der. Førdstkommende lørdag skal Lene starte i Norge, da på Bjerke i Rikstotoløp med Søyset Norah.

Scarselli til Irene Løfaldli har også startet noen ganger i det siste. Det er i monteløp, virker som ho liker det best. Det har blitt en 4. og en 6.plass.