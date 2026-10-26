Førjulskonsert med Saima og Skaun Storband 

Fredag 20. november kommer Skaun storband og Saima Iren Helgetun Mian til Rindal kirke for å spille førjulskonsert.

Skaun Storband fremfører førjulskonserten sammen med Saima Iren Helgetun Mian, med artistnavnet Saima. Roy Paulsen medvirker på sang.

Saima er halvt rindaling og oppvokst i Buvika. Hun har samarbeidet med Skaun Storband i en årrekke. Saima har deltatt i The Voice, X-faktor og MGP, og er nå en aktiv frilanser i Oslo.

Skaun Storband ønsker alle velkommen til konsert! 🙂

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Billetter til konserten selges på billett.no

Det selges også billetter ved inngangen, og de under 18 år har fri inngang.