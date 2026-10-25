Magnus Øyen skal løpe Nordisk mesterskap

Rindalsløperen er en av seks norske U20-løpere som skal konkurrere i nordisk mesterskap i terrengløp i Växjö 8. november.

Magnus Øyen tok NM gull i klasse G 18-19 under NM i terrengløp. I november skal han løpe nordisk mesterskap i terrengløp i Växjö i Sverige Foto: Rindal IL Friidrett (Facebook)

Magnus Øyen fra Rindal er en av seks løpere som skal representere Norge i klasse U20 Menn under Nordisk mesterskap i terrengløp i Växjö i Sverige. Dette skriver Norges Friidrettsforbund på sine nettsider.

Mesterskapet samler utøvere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg til individuelle konkurranser er det lagkonkurranse, der de tre beste løperne fra hvert lag teller.

I tillegg til Magnus skal også Ulrik Jåvoll Hagen, Brandbu IL, Elias Landøy Rasmussen, Haugesund IL, Lucas Buncic, Ull/Kisa, Philip Regbo Gulbrandsen, Ull/Kisa og

Martin Sølvberg Tjelle, Tjalve IK løpe i klasse U20.

I alt deltar 15 løpere fra Norge i Nordisk mesterskap i terrengløp 8. november.

Hele uttaket finner du på friidrettsforbundets nettsider og mer informasjon om mesterskapet finner du på arrangørens nettsider.