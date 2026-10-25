Løper på bane i skogen under en blå SpareBank 1-bue.
Magnus Øyen tok NM gull i klasse G 18-19 under NM i terrengløp. I november skal han løpe nordisk mesterskap i terrengløp i Växjö i Sverige

Magnus Øyen skal løpe Nordisk mesterskap

Rindalsløperen er en av seks norske U20-løpere som skal konkurrere i nordisk mesterskap i terrengløp i Växjö 8. november.

Bård Inge Romundstad Bård Inge Romundstad
Publisert

Magnus Øyen fra Rindal er en av seks løpere som skal representere Norge i klasse U20 Menn under Nordisk mesterskap i terrengløp i Växjö i Sverige. Dette skriver Norges Friidrettsforbund på sine nettsider.

Mesterskapet samler utøvere fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I tillegg til individuelle konkurranser er det lagkonkurranse, der de tre beste løperne fra hvert lag teller.

I tillegg til Magnus skal også Ulrik Jåvoll Hagen, Brandbu IL, Elias Landøy Rasmussen, Haugesund IL, Lucas Buncic, Ull/Kisa, Philip Regbo Gulbrandsen, Ull/Kisa og
Martin Sølvberg Tjelle, Tjalve IK løpe i klasse U20. 

I alt deltar 15 løpere fra Norge i Nordisk mesterskap i terrengløp 8. november. 

Hele uttaket finner du på friidrettsforbundets nettsider og mer informasjon om mesterskapet finner du på arrangørens nettsider.

rindal il friidrett sport rindalsnytt nyheter friidrett
Powered by Labrador CMS