Surnadalingen Oddbjørn slipper debutalbum med "Diket"  

Oddbjørn Sponås kommer fra Surnadal og har studert musikk i Trondheim. I tillegg til å spille trommer er han med på å komponere musikken sammen med de andre i bandet.

Synger på kav surndaling

På albumets fokuslåt Koskenkorva har han skrevet et vers som han selv synger på surnadalsdialekt. Låta begynner med noe som høres ut som en tradisjonell spelmansmelodi, akkompagnert av en sparsom trommegroove, men viser sitt egentlige lynne i første vers idet Oddbjørn Sponås spytter ut bars på kav surndaling som om han aldri har gjort annet.

Oddbjørn Sponås Foto; Diket

Låta drives av et tett triol-samspill mellom trommer, perk og bass og en drivende melodi i fele og gitar. Om du enda ikke er solgt, gjester Håvard Aufles rockelåta til Diket og løfter musikken enda en høyde med en rykende synthsolo som avslutning, skriver "Diket" blant annet i sin omtale av albumet.

I " Diket i solen i diket" får du høre et groovy melankolsk flettverk av dempede strengeinstrumenter, trommer og perk, med gyngende fele, bass og synther Digicover Klara Viridén

I "Diket i solen i diket" får du høre et groovy melankolsk flettverk av dempede strengeinstrumenter, trommer og perk, med gyngende fele, bass og synther. De spiller seg i kjent stil slentrende gjennom skogen, i dagslys og skumring, spiring og forråtnelse, hele året.

Debuterte med Gramminominasjon

Annonse

"Diket" debuterte i 2024 med den Grammis-nominerte EP:n “Och sen kom vintern”. Siden den gang har bandet blant annet delt scene med "Valkyrien Allstars" og "Lankum", samt høstet gode kritikker for sine konserter på Roskilde, SPOT Festival og Trondheim Jazzfestival. Utover "Diket" spiller medlemmene i fremgangsrike norske band som "Benedikt", "Ævestaden", and "Hey Gloria".