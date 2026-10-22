God morgen 22. oktober

Trollheimsporten ønsker alle en god torsdag morgen! 22. oktober er nasjonaldag i Vatikanstaten. Karianne, Karine og Kine har namnedag i dag. Navnene har som utgangspunkt Katrine, som kommer av gresk katarós (ren).

22. oktober er også den internasjonale dagen for oppmerksomhet om stamming.

La oss ta med oss et Gruk fra Piet Hein: Mitt armbåndsur er til reparasjon - og er det nu ikke aparte: Jeg har aldri sett så ofte på mitt ur, som nå da jeg ikke har det!

Noen historiske begivenheter som har skjedd 22. oktober opp gjennom åra:

1797: André-Jacques Garnerin utførte det første kjente fallskjermhopp fra 960 m. høyde over Paris.

1836: Sam Houston ble innsatt som første president i Republikken Texas.

1953: Laos ble uavhengig.

1962: Cuba-krisen brøt ut da USAs president John F. Kennedy offentliggjorde funnet av sovjetiske atomvåpen på Cuba.

1991: Den sovjetiske etterretningsorganisasjonen KGB ble oppløst.

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