Klart for høstdager hos RBL
RBL inviterer til høstdager med representanter fra sine leverandører, kampanjepriser, servering og trekning av en Husqvarna motorsag.
Kommende fredag og lørdag står høstdagene for døren, kan Jon Moen, daglig leder hos RBL, fortelle.
På fredag er det besøk av en rekke leverandører som Kram, Husqvarna, Lilleseth og Ariens. Syrstadeng Bil vi i tillegg komme å stille ut noen el-biler.
Ritro vil også komme med både utstyr og traktorer fra New Holland og Case. De vil være representert begge dager.
– En helt tradisjonell høstdag - egentlig, sier Jon Moen.
Servering til de besøkende vil det også være, og leverandørene vil ha kampanjepriser på noen av varene, samt på annet landbruksrelatert utstyr.
– Det er meldt godt vær, så vi håper folk tar turen til RBL i helgen, sier Moen.
Kunder som handler i kassen fredag eller lørdag vil være med i trekningen av Husqvarna 215i motorsag med batteri og lader til en verdi av 3999.- kroner
Om drøye to uker, 7. november, vil det også være et arrangement hos RBL i anledning Snøscooterens dag.
ANNONSE: Høstdager ved RBL
Åpningstider:
Fredag: 1000 - 1700
Lørdag: 0900 - 1500