Menn ved røde snøfresere r i en butikk med Bosch-skilt og verktøy langs veggene.
Jon Moen, daglig leder hos RBL inviterer til høstdager fredag og lørdag

Klart for høstdager hos RBL

RBL inviterer til høstdager med representanter fra sine leverandører, kampanjepriser, servering og trekning av en Husqvarna motorsag. 

Bård Inge Romundstad Bård Inge Romundstad
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Kommende fredag og lørdag står høstdagene for døren, kan Jon Moen, daglig leder hos RBL, fortelle. 

På fredag er det besøk av en rekke leverandører som Kram, Husqvarna, Lilleseth og Ariens. Syrstadeng Bil vi i tillegg komme å stille ut noen el-biler.

En ansatt står foran hyller med verktøy i en butikk med en motorsag.
Odd Arne Negård med en av motorsagmodellene til Husqvarna

Ritro vil også komme med både utstyr og  traktorer fra New Holland og Case. De vil være representert begge dager.

– En helt tradisjonell høstdag - egentlig, sier Jon Moen.

Servering til de besøkende vil det også være, og leverandørene vil ha kampanjepriser på noen av varene, samt på annet landbruksrelatert utstyr. 

Landbruksmaskiner og butikkansatte utenfor en butikk.
Gunn Mari Moen og Odd Arne Negård ved en del av landbruksutstyret som står utstilt utenfor butikken

– Det er meldt godt vær, så vi håper folk tar turen til RBL i helgen, sier Moen.

Kunder som handler i kassen fredag eller lørdag vil være med i trekningen av Husqvarna 215i motorsag med batteri og lader til en verdi av 3999.- kroner

Oransje og svart Husqvarna-motorsag på hvit bakgrunn.
Denne kan bli din om du handler i kassen ved RBL fredag eller lørdag

Om drøye to uker, 7. november, vil det også være et arrangement hos RBL i anledning Snøscooterens dag.

ANNONSE: Høstdager ved RBL

Åpningstider: 

Fredag: 1000 - 1700
Lørdag: 0900 - 1500

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