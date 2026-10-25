Har du fått med deg alt som skjer i Surnadal?

Hvor finner du egentlig informasjon om alt som skjer i Surnadal? I en kalender? På Facebook? På hjemmesiden til arrangøren? Eller et helt annet sted?

Det er nettopp denne utfordringen HalloSurnadal ønsker å gjøre noe med.

På halloSurnadal.no samles aktiviteter, arrangementer, lokale bedrifter, lag og foreninger på ett sted. Målet er å gjøre det enklere både for oss som bor her og for besøkende å oppdage mer av det Surnadal har å by på.

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Bruk av KI hjelper deg å finne fram

HalloSurnadal bruker kunstig intelligens (KI) for å gjøre det enklere å finne relevant lokal informasjon.

Samtidig bygger vi nettverket av lokale medlemmer

I starten har vi særlig fokus på bedrifter, lag og foreninger som skaper aktiviteter, arrangementer og opplevelser. Men alle lokale aktører er velkommen til å bli med.

Jo mer vi samler, desto enklere blir det å oppdage hva som finnes, og hva som skjer i Surnadal.

Hva skjer i Surnadal? Bare spør KI-guiden Kira!

https://hallosurnadal.no