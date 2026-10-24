God morgen 24. oktober

Straks midnatt 22.okt. 15 grader pluss, å bjønnavind☺️ @kibalan på Instagram

Vi ønsker alle en riktig god morgen på selveste FN-dagen!

Zambia har sin nasjonaldag i dag, og Eilif og Eivor har navnedag.

På denne datoen i 2006 passerte den amerikanske romsonden Messenger Venus på vei til planeten Merkur.

Noen historiske hendelser på denne datoen:

1795 – Polens delinger: Polen-Litauen var fullstendig delt mellom Østerrike, Preussen og Russland.

1861 – Den første transkontinentelle telegraflinjen er ferdig i USA, og Ponniekspressen nedlegges.

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1929 – Den svarte torsdagen på New York-børsen.

1935 – Italia invaderer Etiopia

1942 – Quisling-regjeringen vedtar en lov om ekspropriasjon av alle jøders eiendom

1945 – FN-pakten trådte i kraft.

1945 – Vidkun Quisling henrettes på Akershus festning, Oslo

1973 – Våpenhvile i Yom Kippur-krigen og stridighetene opphører.

1980 – Den polske regjeringen legaliserer fagforbundet Solidaritet.

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1994 – God morgen Norge på TV2 ble sendt første gang.

1998 – Hotel Cæsar hadde premiere i Norge.

2003 – Siste kommersielle flytur for Concorde.

Kilde: Wikipedia



