God morgen 24. oktober
Vi ønsker alle en riktig god morgen på selveste FN-dagen!
Zambia har sin nasjonaldag i dag, og Eilif og Eivor har navnedag.
På denne datoen i 2006 passerte den amerikanske romsonden Messenger Venus på vei til planeten Merkur.
Noen historiske hendelser på denne datoen:
1795 – Polens delinger: Polen-Litauen var fullstendig delt mellom Østerrike, Preussen og Russland.
1861 – Den første transkontinentelle telegraflinjen er ferdig i USA, og Ponniekspressen nedlegges.
1929 – Den svarte torsdagen på New York-børsen.
1935 – Italia invaderer Etiopia
1942 – Quisling-regjeringen vedtar en lov om ekspropriasjon av alle jøders eiendom
1945 – FN-pakten trådte i kraft.
1945 – Vidkun Quisling henrettes på Akershus festning, Oslo
1973 – Våpenhvile i Yom Kippur-krigen og stridighetene opphører.
1980 – Den polske regjeringen legaliserer fagforbundet Solidaritet.
1994 – God morgen Norge på TV2 ble sendt første gang.
1998 – Hotel Cæsar hadde premiere i Norge.
2003 – Siste kommersielle flytur for Concorde.
Kilde: Wikipedia