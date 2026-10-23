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Publisert
23.10.2026 - 12:47
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surnadalsnytt
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Kvanne -Rykkjem: ferja har grunnstøtt - sambandet er innstil på ubestemt tid
Gudsteneste i Øye kyrkje
Gult farevarsel om sterke vindkast
Ledige kontorlokaler til leie hos Surnadal næringspark
Klatringen fortsetter i Rindalshuset
Aurora Eiendom kjøper Lillestrøm Torv
Felles middag på kyrkjelydshuset
Surnadalingen Oddbjørn slipper debutalbum med "Diket"
Jo Sverre slipper ny poplåt
Kor Gøttj feirer 25 år med grendahusturné!
God morgen 23. oktober
Årets høsthonning hos Bians Honning
Fersk bakst på fredag
Emma trives som eneste jente på verkstedet
Følgetenesta for fødande blir vidareført til 30. november
God morgen 22. oktober
Nå kan vi se støv fra Halleys komet!
Ekstraforestilling av «Pensjonskuppet» og «Sangen fra skogene» på Rindal kino
Positivt netto driftsresultat – men meirforbruk på einingane
Høstdager hos RBL
Sølvring mistet 19. oktober
Årsmøte i Øvre Surnadal skytterlag
God morgen 21. oktober
– Vi fikser det meste!
Endeleg tannhelse!
Møte i husflidslaget 27. oktober
Fleirkulturell kvinnegruppe 21. oktober
Spenner beina under rekruttering til jakt
Hyggekvelden 28. oktober er avlyst!
Når barnet kjem, er det for seint å diskutere kven som skulle ha våre der
Igor og Tøsse til Surnadal 28. oktober
Ola Langli jr 11 år
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