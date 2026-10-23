Aurora Eiendom kjøper Lillestrøm Torv

Aurora Eiendom har inngått avtale om kjøp av Lillestrøm Torv fra DNB Scandinavian Property Fund. Kjøpet er et nytt steg i en aktiv vekstperiode for selskapet, etter at City Syd og Tiller Torget ble en del av porteføljen tidligere i år. Dette skriver Aurora Eiendom i en pressemelding.

– Vi er på offensiven! Med City Syd, Tiller Torget og nå Lillestrøm Torv har vi på kort tid tatt store steg. Men vi er langt fra ferdige! Vi skal fortsette å vokse, investere og utvikle attraktive møteplasser som skaper verdier i mange år fremover. Når de riktige mulighetene dukker opp, skal vi være klare til å gripe dem, sier styreleder i Aurora Eiendom, Petter Stordalen.

Senteret ligger sentralt i hjertet av Lillestrøm, midt i gågata og i umiddelbar nærhet til kollektivknutepunkt, kulturtilbud og byliv. Senteret ble etablert i 1985 og gjennomgikk en omfattende totalrenovering i 2017/2018.

Foto Lillestrøm Torv

Lillestrøm er blant landets raskest voksende byområder, med en strategisk plassering mellom Oslo sentrum og Oslo lufthavn Gardermoen. Kun få minutters gange fra senteret ligger både togstasjon og bussterminal, noe som gjør senteret lett tilgjengelig for både lokale og tilreisende.

Lillestrøm Torv har om lag 60 butikker og spisesteder fordelt på to bygg, sammenkoblet med en lukket gangbro. I tillegg kommer et betydelig innslag av kontorleietakere. Eiendommen har eget parkeringshus med 230 parkeringsplasser. Årlig omsetter senteret for om lag 637 millioner kroner og har rundt 3,2 millioner besøkende.

Lars Ove Løseth. Foto: Alti Forvaltning AS

– Vi er strålende fornøyde med å få et senter med de kvalitetene og det spennende potensialet Lillestrøm Torv representerer inn i porteføljen. Vi har stor tro på utviklingen i Lillestrøm og ser frem til å videreutvikle senterets posisjon som møteplass og handelsdestinasjon, sier administrerende direktør i Aurora Eiendom, Lars Ove Løseth.

– Scandinavian Property Fund kjøpte Lillestrøm Torv i 2017. Arealet på senteret er på ca. 37 700 kvm. Kjøpesenteret har hatt en god omsetningsutvikling. Salget av Lillestrøm Torv er i tråd med fondets strategi og gir muligheter for nye investeringer. Vi ønsker Aurora Eiendom lykke til videre med utviklingen av Lillestrøm Torv, sier fondsansvarlig Cesilie Felde.

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Forvaltningen av eiendommen vil fra overtakelse bli ivaretatt av Alti Forvaltning AS. Lillestrøm Torv blir med dette det 74. kjøpesenteret i forvaltningsporteføljen til Aurora Eiendoms deleide forvaltningsselskap.

– Lillestrøm Torv er et senter med sterke tradisjoner og en viktig rolle i bybildet. Vår ambisjon er å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort, og bidra til økt attraktivitet for både kunder, leietakere og lokalsamfunnet. Vi ser frem til å bli kjent med senteret og aktørene som skaper liv i og rundt eiendommen, sier Aage Lilleberg, administrerende direktør i Alti Forvaltning AS.

Akershus Eiendom har vært megler i forbindelse med transaksjonen.