God morgen 25. oktober

Høststemning ved Rørvatnet I dag er det 24. oktober, og bare to måneder igjen til julaften. 🎄 Men venter nok litt med å henge opp julestjerna i vinduet. 😊 Foto: @perkvalvik på Instagram

God morgen til Trollheimsportens lesere på den siste søndagen i oktober!

25. oktober er kirkelig festdag for Bonifatius 1, for Edmund Campion, og for Crispinus og Crispinianus. Kasakhstan (bildet riksvåpenet) feirer nasjonaldag og Margrete, Merete og Märtha har navnedag.

Margrete/Margrethe = gresk margarites (perle). Merete er nordisk og Märtha svensk form av samme navnet.

25. oktober er kirkelig festdag for Bonifatius 1, for Edmund Campion, og for Crispinus og Crispinianus.De hellige Crispin og Crispinian ( -~287) - skytshelgener for Soissons og Osnabrück; for bispedømmet Osnabrück; for skomakere, salmakere, hanskemakere, skreddere, vevere og garvere - kan du lese alt om her

Høsten 2005 gjorde fotballaget Tufte IL (under til venstre) furore. Det ble satt sammen av nerder for en reality-TV-serie på TVNorge og endte med utsolgte kamper i Valhall i Oslo og Viking stadion i Stavanger. Det viste seg å bli den største suksessen TVNorge hadde hatt til da. Klikk her og les alt om Tufte IL.

Andre historiske hendelser som skjedde 25. oktober:

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1648 – Freden i Westfalen gjør slutt på tredveårskrigen.

1936 – Adolf Hitler og Benito Mussolini inngår Roma-Berlin-aksen.

1945 – Japan overgir Taiwan til Republikken Kina.

1983 – USA invaderer Grenada.

Norsk historie:

1910 – Norges tekniske høyskoles idrettsforening (NTHI) blir stiftet.

1953 – Lasteskip «Rimfrost» avgår Rieme i Belgia for Oslo med superfosfat i sekk og forsvinner i uvær i Nordsjøen med hele besetningen på 13 mann.

1996 – Thorbjørn Jaglands regjering overtok etter Gro Harlem Brundtlands tredje regjering.

Kilde: Wikipedia

Visdomsordet i dag henter vi fra Sverige - Gunnar Bjørling: Livet skal ikke begripes, det skal gripes.