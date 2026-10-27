God morgen 27. oktober

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Turkmenistan og St. Vincent og Grenadinene feirer sine nasjonaldager i dag, mens Sturla og Sture har navnedag.

Om namna: Sturla = norrønt tilnamn «forvirret». Sture = gammelsvensk stur (stor), også et tilnamn.

Turkmenistan er et land i Sentral-Asia. Landet grenser til Afghanistan, Iran, Kasakhstan og Usbekistan, og har dessuten kystlinje langsmed Kaspihavet. Landet var tidligere en del av Sovjetunionen, da med navnet Den turkmenske sosialistiske sovjetrepublikk, men ble selvstendig i 1991. Landets hovedstad heter Asjkhabad.

Saint Vincent og Grenadinene fikk sin uavhengighet fra Storbritannia i 1979. Det er en stat på 32 øyer i Karibia nord for Trinidad og Tobago. Øygruppa Grenadinene er delt mellom Saint Vincent og Grenadinene og Grenada, hvorav Saint Vincent og Grenadinene utgjør den nordlige delen, med et samla areal på 389 km². Landets hovedstad er Kingstown.

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Piet Hein har denne Gruk om løvet, - om våren, og om høsten:Min havemand mælede nu i oktober:Det gleder meg inderlig årlig i maiå høre Dem hylle i muntre synkoperdet brusende løv som igjen er på veg.Den lyriske hyldest til løvet,De klemter,er nesten så skjønn så man selv gråter blekk.For - Gud, hvor man føler, det ikke er Dem der skal rive det sammen og kjøre det vekk!