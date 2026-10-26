Klubbmesterskap i trekamp

Torsdag 29. oktober (Kl 1800-2000) arrangeres KM i trekamp i Rindalshallen.

43 har møtt på ei eller begge treningene i forkant, noe som sannsynligvis betyr at det blir stor deltakelse under trekampen.

ETTERSOM KAST OG HOPP SKAL MÅLES, TID TAS PÅ 60M, SÅ TAR DETTE LITT TID OG DET BLIR EN DEL KØSTÅING. HÅPER AT FORELDRE ELLER ANNET STØTTEAPPARAT, BIDRAR TIL AT DET ER «ORDEN» I KØEN OM NØDVENDIG. HÅPER AT NOEN OGSÅ BIDRAR TIL F EKS Å TRILLE TILBAKE BALLER I "LITEN BALL» OG RAKING I LENGDEGROPA.

Øvelsene er 60m, lengde og liten ball. Premier til alle. For denne trekampen setter vi en nedre aldersgrense. De yngste bør gå på siste året i barnehagen, det vil si de som i hovedsak er født i 2021.

For mer info: https://www.facebook.com/events/1099336809175609/?

Etter trekampen kommer friidrett til å samarbeide med skiavdelinga om torsdagene etter følgende plan:

Tirsdag 03.11. Ski: Barmarkstrening på skistadion (NB: PGA KOLLISJON MED BASAR, ER DENNE FLYTTET TIL TIRSDAG)

12.11. Friidrett i Rindalshallen

19.11. Ski: Barmarkstrening på skistadion

26.11. Friidrett i Rindalshallen

Dette fortsetter slik til det blir stabilt skiføre. Da avslutter friidrett, og det vil bli skiaktiviteter hver torsdag.