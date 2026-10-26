Bæverhallmessa

Søndag 1. november kl. 12.00-16.00 blir det salgsmesse i Bæverhall.

Nytt av året: Du kan gjøre unna middagen i Bæverhall, Kethom Sushi og Thaimat vil selge bl.a. kylling med cashewnøtter og vårruller.

Det blir salg av kaffe og kaker.

I år kommer:

Kethom sushi og thaimat: Det blir anledning til å kjøpe varm mat og våruller m.m. på stedet, i tillegg til takeaway, både sushi og thaimat. For å være sikker på å få kjøpt sushi, kan det forhåndsbestilles hos https://www.kethomsushi.no/ senest fredag kveld, og hentes i Bæverhall

Gravvold gård: Anguskjøtt og skinn

Orkideen: Sider og sjokolade

Inger Bach: Strikkeprodukter og lefser

Kirsten Bøe: Votter

Åsbøteigen gård: Skinn og spekeprodukter

Eva Sæterbø: Drops og honningprodukter

Anne Berit Gravvold: Treprodukter

Elin Bøklepp Kvande: Strikk og såpe

Kjersti Langeland: Strikk og brodering

Lia gard

Barneridning

Velkommen!