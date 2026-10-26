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Bæverhallmessa
Søndag 1. november kl. 12.00-16.00 blir det salgsmesse i Bæverhall.
Nytt av året: Du kan gjøre unna middagen i Bæverhall, Kethom Sushi og Thaimat vil selge bl.a. kylling med cashewnøtter og vårruller.
Det blir salg av kaffe og kaker.
I år kommer:
Kethom sushi og thaimat: Det blir anledning til å kjøpe varm mat og våruller m.m. på stedet, i tillegg til takeaway, både sushi og thaimat. For å være sikker på å få kjøpt sushi, kan det forhåndsbestilles hos https://www.kethomsushi.no/ senest fredag kveld, og hentes i Bæverhall
Gravvold gård: Anguskjøtt og skinn
Orkideen: Sider og sjokolade
Inger Bach: Strikkeprodukter og lefser
Kirsten Bøe: Votter
Åsbøteigen gård: Skinn og spekeprodukter
Eva Sæterbø: Drops og honningprodukter
Anne Berit Gravvold: Treprodukter
Elin Bøklepp Kvande: Strikk og såpe
Kjersti Langeland: Strikk og brodering
Lia gard
Barneridning
Velkommen!