God morgen 26. oktober

God mandag morgen til deg som leser Trollheimsporten! Østerrike feirer sin nasjonaldag i dag, og Amandus og Amanda har navnedag.

Både Amandus og Amanda kommer av latin amare (elske) og betyr «som bør elskes».

Dagens Gruk fra Piet Hein:



En bøk blåste om i min have,

en kjempe på hundrede vintre.

Møysommelig måtte jeg sage

den over i grå sylindere.

Nå ligger det spredt det hele

blandt havens forundrede planter

som løse reservedele

til oppsplidte elefanter!

Norsk historie fra denne dato:

1811 – Fregatten «Najaden» sjøsettes

1905 – Sverige anerkjente unionsoppløsningen og Norges uavhengighet. Kong Oscar II frasa seg Norges trone og undertegnet oppsigelsen av Riksakten, men meddelte også at han avslo å la et medlem av kongehuset Bernadotte bli ny norsk konge

1942 – Alle mannlige norske jøder blir arrestert etter ordre fra de tyske okkupantene

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