God morgen 26. oktober
God mandag morgen til deg som leser Trollheimsporten! Østerrike feirer sin nasjonaldag i dag, og Amandus og Amanda har navnedag.
Både Amandus og Amanda kommer av latin amare (elske) og betyr «som bør elskes».
Dagens Gruk fra Piet Hein:
En bøk blåste om i min have,
en kjempe på hundrede vintre.
Møysommelig måtte jeg sage
den over i grå sylindere.
Nå ligger det spredt det hele
blandt havens forundrede planter
som løse reservedele
til oppsplidte elefanter!
Norsk historie fra denne dato:
1811 – Fregatten «Najaden» sjøsettes
1905 – Sverige anerkjente unionsoppløsningen og Norges uavhengighet. Kong Oscar II frasa seg Norges trone og undertegnet oppsigelsen av Riksakten, men meddelte også at han avslo å la et medlem av kongehuset Bernadotte bli ny norsk konge
1942 – Alle mannlige norske jøder blir arrestert etter ordre fra de tyske okkupantene
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