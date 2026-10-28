Endelig blir det nytt verksted!

Ved Polaris Nordmøre AS har de nå startet arbeidene med å bygge et nytt verksted på rundt 600 m2.

– Dette har vi ventet på i mange år, sier Alf Ole Elshaug, teknisk leder ved Polaris Nordmøre og legger til:

– Vi har for lengst vokst ut av verkstedet vi har i dag, som også er gammelt og slitt.

Det eksiterende verkstedbygget var bygd på 60-70 tallet en gang, da som lastebilverksted.

En bedre hverdag for alle ansatte

Elshaug forteller videre at mekanikerne har i gjennomsnitt 2-3 kjøretøy på verkstedet daglig, noe som gjør at det er mellom 15-20 kjøretøy innom verkstedet hver dag.

Annonse

– Det vi sliter med i dag er å være effektive nok. Det blir helt annerledes i et nytt verksted, hvor det mye enklere å få struktur og flyt i arbeidet, sier han og fortsetter:

– Effektivisering er en ting, men det vil også bli mye bedre arbeidsmiljø for de som arbeider på verkstedet, både ergonomisk og med bedre luftkvalitet. Håndtering av avfall blir også ivaretatt på en bedre måte. Det blir en bedre hverdag for alle ansatte.

Denne gjengen ser fram til å få nye verkstedlokaler: Fra venstre: Hans Olav Sæther Hendseth, Alf Ole Elshaug, Erling Andre Sætervik, Erlend Romundstad, Markus Aune og Erik Slettås Foto: Bård Inge Romundstad

Verksted, vaskehall og utstillingshall

I det nye verksted blir det først og fremst verksted, men det blir også plass til en vaskehall, oljelager og med en ny utstillingshall i front. Utstillingshallen blir i første omgang for UTVer, de større firhjulingene. I tillegg vil det bli et takoverbygg fra det nye verkstedet til eksisterende bygg, til oppbevaring av containere og kasser med nye kjøretøy slik at dette også kommer under tak.

Det gamle verkstedet skal, når nybygget står ferdig, nyttes til lager og oppbevaring av kundekjøretøy før de skal inn på verkstedet.

B&B Entreprenør AS er entreprenør for nybygget. Røen Maskin AS står for gravinga, Rørservice AS for VVS-arbeidet og Energipartner for det elektriske arbeidet. A. Kvam AS står for stålarbeidet. Alle lokale underentreprenører.

Håper på litt tålmodighet i byggefasen

Annonse

– Vi håper at kundene er litt tålmodige med oss nå i byggefasen, spesielt i forbindelse med levering og henting av kjøretøy, sier Alf Ole.

Det med bakgrunn at det blir mindre plass til lagring av kjøretøy, og at de ikke leveres for tidlig eller hentes for sent. Dette gjelder spesielt nå i vinter, og alt blir mye bedre når nybygget står ferdig til våren. Målet er at kundene skal bli minst mulig påvirket av byggearbeidene, og de har satt krav om at driften skal kunne opprettholdes under hele byggeperioden. Noe entreprenørene har stor forståelse for.

– Det kan være at det blir en liten stans i på et par dager akkurat ved overflytting fra gammelt til nytt verksted, sier Elashaug og legger til:

– Men det meste er nytt i det nye verkstedet, så det skal kunne være rimelig effektivt å få startet opp igjen.

Et stort løft for firmaet

Odd Inge Kvernberg, daglig leder ved Polaris Nordmøre, kan fortelle at utbyggingen har skjedd trinnvis. Det gamle lastebilverkstedet ble kjøpt i 2007, og det ble da laget en liten butikk, før det ble bygget ny butikk for ti år siden.

– Vi har snakket om et nytt verksted i minst fem år, sier Kvernberg før han fortsetter:

Annonse

– Det gamle verkstedet er ikke i henhold til dagens HMS krav, i tillegg til at det er for trangt. Hvis en skal klare å utvikle firmaet videre så er et nytt verksted med vaskehall og utstillingslokale nødvendig. I tillegg blir det "kjøle gøttj" både for ansatte og kunder. Et stort løft for firmaet.

Odd Inge Kvernberg fremhever at et nytt verksted vil være et stort løft for firmaet. Her foran butikken sammen med Gustav Stokkli (til høyre) Foto: Bård Inge Romundstad

Kvernberg kan videre fortelle at prisen for å bygge nytt har doblet seg på de ti årene det er siden de bygde ny butikk. Det nye verkstedet har noen flere tekniske løsninger, men er på omtrent samme størrelse som butikken som ble bygd i 2016.

Skal stå ferdig til roadshowet til våren

Målsetningen er at det nye verkstedet skal stå ferdig til roadshowet i månedskiftet april/mai neste år.

– Da kan publikum få komme på åpen dag med demonstrasjon av MC og åpent verksted for å se hvor fint det har blitt, avslutter Odd Inge Kvernberg.