Strengere prioriteringer skal sikre gode tjenester i hele Trøndelag

Det var hovedbudskapet da fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun la fram sitt forslag til handlings- og økonomiplan for 2027-2030 tirsdag.

– De siste årene har Trøndelag fylkeskommune investert mye i skoler, nye fylkesveier og annen viktig infrastruktur. Det har gitt bedre tilbud og tjenester til våre innbyggere, men også høy gjeld. Dette betyr at nye investeringer må gjennomføres over lengre tid, og at vi må prioritere strengere mellom ulike behov, sier fylkesdirektør Carl-Jakob Midttun.

Rente- og avdragsutgiftene passerer én milliard kroner

De siste årene har fylkeskommunen gjennomført store investeringer. Samtidig har lånegjelden økt betydelig.

I 2026 forventer Trøndelag fylkeskommune at renter og avdrag vil passere én milliard kroner. Det er om lag dobbelt så mye som i 2020.

Endringer i skoletilbudet

Samtidig peker befolkningsutviklingen mot færre elever og færre yrkesaktive i årene som kommer, noe som vil påvirke inntektsgrunnlaget. Derfor må fylkeskommunen se på endringer i både skoletilbudet, skolestrukturen og bruken av skolebyggene.

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Samferdsel tar større del av budsjettet

Vedlikeholdsbehovet på fylkesveier, bruer og kaier fortsetter å vokse. Samtidig øker kostnadene til kollektivtransport og nye driftskontrakter.

Handlings- og økonomiplanen legger derfor til grunn at samferdsel vil kreve en større andel av fylkeskommunens samlede budsjett i årene som kommer.

Behov for langsiktige prioriteringer

Forslaget til handlings- og økonomiplan legger opp til økonomiske resultater som er i tråd med fylkestingets vedtatte finansielle måltall.

– Vi må ha et langsiktig perspektiv på hvordan vi bruker ressursene våre. Det handler om å sikre at vi også i framtiden kan levere gode tjenester til innbyggerne i hele Trøndelag, sier Midttun.

Se hele saken, samt handlings- og økonomiplanen på Trøndelag fylkeskommune sine nettsider.