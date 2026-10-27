NSM hever det nasjonale cyberrisikonivået til høyt

For første gang deler Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) nasjonalt cyberrisikonivå åpent og ugradert. Et høyt risikonivå krever at norske virksomheter iverksetter forebyggende tiltak umiddelbart, skriver Statsforvaltaren i Møre og Romsdal og Statforvalteren i Trøndelag på sine nettsider tirsdag

– NSM har ikke gått offentlig ut med denne typen vurderinger tidligere. Vi gjør dette nå fordi det er helt nødvendig å styrke både motstandsdyktigheten og evnen til å håndtere cyberoperasjoner i norske virksomheter, forteller NSM-direktør Arne Christian Haugstøyl.

NSM deler derfor en større tiltakspakke til alle norske virksomheter.

Samfunnskritisk infrastruktur risikoutsatt

Forsvarssektoren, forsvarsindustrien og romsektoren er utsatt for høy risiko i cyberdomenet, i tillegg til samfunnskritisk infrastruktur og tjenesteleverandører til virksomheter av betydning for nasjonal sikkerhet.

NSM ser at disse stadig blir utsatt for kartlegging, kompromitteringsforsøk og kompromitteringer, løsepengevirusangrep og tjenestenektangrep.

- Vi har det siste halve året sett en tredobling av vellykkede cyberoperasjoner mot norske virksomheter. Flere av disse har hatt alvorlige konsekvenser og medfører fortsatt et skadepotensial for nasjonal sikkerhet, sier Haugstøyl.

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Teknologiutviklingen påvirker risikonivået

Rask eskalering i bruk av kunstig intelligens (KI) er med på å påvirke situasjonen. KI kan brukes offensivt ved gjennomføring av cyberoperasjoner.

Bruk av språkmodeller og agentiske KI-systemer i cyberoperasjoner utgjør en alvorlig risiko mot norske virksomheter. Selv om dette ikke per nå er dokumentert i Norge, påvirker skadepotensialet det nasjonale cyberrisikonivået.

- KI analyserer store mengder data, og finner sårbarheter raskere enn det mennesker har vært i stand til. Disse åpner for nye muligheter for cyberangrep i hyppigere tempo og større volum. Det betyr at risikoen øker, og tempoet for å utføre sikkerhetstiltak må opp, sier Haugstøyl.

Iverksett tiltak

NSM deler en større tiltakspakke som alle norske virksomheter må sette seg inn i. Tiltakene er ikke nye, mange er å finne i NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. I tillegg er tiltak som phishing-resistent flerfaktorautentisering, herding, god logging og avdekking, samt oppdatering og utfasing av enheter for å sikre opprettholdelse av samfunnskritisk infrastruktur trukket frem.

Det samme er risikostyring for leverandørkjeder, kartlegging av enheter og programvare, og validering av at sikkerhetstiltak virker etter hensikten.

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- Dagens digitale risikobilde krever at det iverksettes flere tiltak, både menneskelige, tekniske og organisatoriske. Når virksomheter iverksetter tiltak bidrar de ikke bare til motstandsdyktigheten i egen organisasjon, men de bidrar også til å ta ned det nasjonale cyberrisikonivået, understreker Haugstøyl.

Les hele pressemeldingen fra NSM på nsm.no: NSM hever det nasjonale cyberrisikonivået til HØYT