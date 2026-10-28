AI- og digitaliseringsspesialist

Vil du være med å utvikle den digitale fremtiden i Talgø-konsernet?

Vi ønsker å styrke IT-funksjonen med en ny ressurs innen kunstig intelligens og digitalisering.

Stillingens intensjon

Stillingen skal bidra til å utvikle Talgø-konsernet gjennom bruk av kunstig intelligens, automatisering og moderne digitale verktøy. Rollen skal arbeide på tvers av konsernets selskaper med mål om å effektivisere arbeidsprosesser, forbedre beslutningsgrunnlag og utvikle nye digitale løsninger som skaper verdi for virksomheten.

Talgø MøreTre, som konsernets største industrivirksomhet, vil naturlig være et viktig område for utvikling innen AI, automatisering, dataanalyse og prosessforbedring.

Stillingen skal også bidra til at nye løsninger tas i bruk på en sikker, strukturert og praktisk måte i hele konsernet.

Dine primære arbeidsoppgaver:

Identifisere og gjennomføre AI- og digitaliseringsprosjekter på tvers av konsernet.

Utvikle og integrere AI-baserte verktøy og digitale løsninger.

Videreutvikle løsninger innen Microsoft 365 og SharePoint.

Utforske og ta i bruk Microsoft Copilot og andre relevante AI-verktøy.

Holde opplæring og hjelpe ansatte med å bruke AI og digitale verktøy på en god måte.

Delta i øvrige IT- og digitaliseringsprosjekter ved behov.

Vi ser etter deg som:

Har relevant IT-kompetanse gjennom utdanning og/eller erfaring.

Har sterk interesse for AI, digitalisering og ny teknologi.

Har god forståelse for Microsoft 365, SharePoint, Azure og tilsvarende plattformer.

Har forståelse for IT-sikkerhet, identitet og tilgangsstyring.

Er selvgående, nysgjerrig og har god gjennomføringsevne.

Kommuniserer godt og liker å hjelpe andre med å ta i bruk ny teknologi.

Muligheter i rollen:

En ny og sentral rolle med stor påvirkningskraft.

Mulighet til å være med og forme Talgø-konsernets satsing på AI og digitalisering.

Varierte oppgaver på tvers av konsernets selskaper og fagområder.

Mulighet til å være med å vurdere, teste og implementere nye teknologier i konsernet.

Tett samarbeid med IT-leder, ledelse og fagmiljøene i organisasjonen.

Dette kan vi tilby:

Hos oss blir du en del av et uformelt og trivelig arbeidsmiljø med dyktige kolleger. Vi tilbyr gode forsikrings- og pensjonsordninger, varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Søknadsfrist. 13.november 2026 - men vi vurderer kandidater fortløpende.