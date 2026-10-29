Nytt fakturasystem frå 2027 – hugs å lese av vassmålaren i tide

Surnadal kommune går over til eit nytt system for kommunale gebyr og eigedomsskatt frå 1. januar 2027. Dette betyr at abonnentar med vassmålar må lese av og melde inn målarstanden tidlegare enn vanleg i år.

Surnadal og Sunndal kommunar går, saman med dei andre kommunane i IKT Orkidé-samarbeidet, over til eit nytt system for kommunale gebyr og eigedomsskatt frå årsskiftet.

Vi arbeider for at overgangen skal påverke innbyggarane minst mogleg, men førebuingane fører til nokre endringar i avlesing og fakturering.

Avlesing av vassmålar i veke 44

Alle abonnentar med vassmålar får SMS om avlesing i veke 44 (26. oktober–1. november). Fristen for å melde inn målarstanden blir kortare enn vanleg.

Du kan melde inn målarstanden på ein av desse måtane:

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SMS: Følg rettleiinga dersom du får melding om avlesing på SMS.

E-post: Send målarstanden til adressa som er oppgitt i SMS.

Personleg levering: Lever utfylt skjema i resepsjonen på kommunehuset.

Vi ber om at avlesingsskjema ikkje blir sendt i posten i år.

Dersom vi ikkje får målarstanden innan fristen, blir vassforbruket berekna ut frå tidlegare forbruk.

Endringar i faktureringa

Overgangen til nytt system fører også til nokre endringar i utsendinga av fakturaer:

4. termin 2026: Fakturaen blir sendt ut litt tidlegare enn vanleg, men har same betalingsfrist som før: 20. desember 2026 .

Vassmålaroppgjeret: Kjem på eigen faktura så snart det er klart, med betalingsfrist 20. mars 2027 .

1. termin 2027: Blir fakturert som vanleg, med betalingsfrist 20. mars 2027.

Vi oppmodar alle til å kontrollere fakturaen for første termin i 2027 ein ekstra gong, slik at eventuelle feil kan fangast opp.

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Vi takkar for samarbeid og forståing i forbindelse med overgangen til det nye systemet.