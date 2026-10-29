Nytt årsskrift fra Rindal historielag

Årsskrift 2026 er i salg. Dette får no du kjøpt på Sport1 Rindal, på Bunnpris Sunna og på Ark bokhandel i Surnadal. Du finner også Rindal historielag på stand på Trollheimsmessa 14. november og på julemesse i Lomunda grendahus 29. november.

Her kan du også kjøpe tidligere utgaver av årsskriftet til redusert pris, hvis det er noen du mangler. Også boka «Ingebrigt Røen. Dikt, prologer og stubber» blir å få her.

Folk utenfor bygda kan få årsskriftet tilsendt ved å sende SMS til Anne Skjølsvold 46 47 48 05 eller epost: anne.skjolsvold@gmail.com. Heftet koster kr. 220 (+ porto kr 46).

Så er du også velkommen til å bli medlem i Rindal historielag. Det blir du ved å vippse kontingenten på kr 200 til 737321 eller overføre kr 200 til konto 4111 16 16130. Årsskriftet inngår i kontingenten.

Heftet er på 80 sider med mye interessant lesestoff!