God morgen 30. oktober

God morgen fredag 30. oktober!

Vi gratulerer Aksel og Ånund med navnedagen i dag.

Aksel eller Axel er et dansk mannsnavn som kan være avledet av det hebraiske navnet Avshalom som betyr «fredens far». Det kan også være en variant av det norrøne navnet Askjell som betyr «gudehjem».

Ånund er et norsk mannsnavn dannet av urnordiske anu, «ane», og enten winduR, «vinner», eller wanduR, «stav». Anundr var den norrøne formen av navnet, med variantene Anundi, Anvindr og Önundr, mens Anund var en gammeldansk form. *Anu-wanduR og *Anu-winduR var urnordiske former.[

Noen historiske hendelser 30. oktober:

1864 – Fredsavtalen mellom Danmark, Preussen og Østerrike ble undertegnet i Wien, der Danmark måtte avstå Schleswig og Holstein.

1904 – Norges første permanente kino åpnet dørene. Det var Kinematograftheatret («Tolveren»), Stortingsgaten 12 i Kristiania.

1925 – John Logie Baird skaper Storbritannias første fjernsynsmottaker.

1945 – India blir medlem av FN.

1995 – I en folkeavstemning om Québecs uavhengighet taper separatistene med 49,4% for, mens 50.6% stemte mot løsrivelse fra Canada.

2006 – KNM «Storm» (P961) sjøsatt, som det første seriefartøyet i den nye Skjold-klassen MTBer, som overtok for den eldre Hauk-klassen.

2012 – Walt Disney kjøper rettigheter fra Lucasfilm. Får rettighetene til Star Wars og Indiana Jones. Den totale kostnad kom på over 4 milliarder USD.