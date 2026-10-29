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Ranes kyrkje i skumring i desember, med snø rundt.
Ranes kyrkje.

Gudstjenester i Surnadal på allehelgen

Publisert

Ranes kyrkje kl. 11:00 
Gudsteneste.  
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Songkoret VOX deltek.
Soknerådet inviterer til kyrkjekaffe etter gudstenesta. 

Åsskard kyrkje kl. 14:00
Gudsteneste. 
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Soknerådet inviterer til kyrkjekaffe etter gudstenesta 

Stangvik kyrkje kl. 16:00 
Gudsteneste.  
Takkoffer til Kirkens SOS, Møre og Romsdal. Songkoret VOX deltek.
Opa kyrkje med høve for lystenning frå kl. 14:30.
Soknerådet inviterer til kyrkjekaffe etter gudstenesta.   

Mo kyrkje kl. 19:30 
Gudsteneste.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Opa kyrkje med høve for lystenning frå kl. 18:45.

Todalen kyrkje markerar Allehelgen med minnegudsteneste søn. 8.nov. kl. 11:00. 

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