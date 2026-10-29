Gudstjenester i Surnadal på allehelgen

Ranes kyrkje kl. 11:00

Gudsteneste.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Songkoret VOX deltek.

Soknerådet inviterer til kyrkjekaffe etter gudstenesta.

Åsskard kyrkje kl. 14:00

Gudsteneste.

Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.

Soknerådet inviterer til kyrkjekaffe etter gudstenesta

Stangvik kyrkje kl. 16:00

Gudsteneste.

Takkoffer til Kirkens SOS, Møre og Romsdal. Songkoret VOX deltek.

Opa kyrkje med høve for lystenning frå kl. 14:30.

Soknerådet inviterer til kyrkjekaffe etter gudstenesta.

Mo kyrkje kl. 19:30

Gudsteneste.

Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.

Opa kyrkje med høve for lystenning frå kl. 18:45.

Todalen kyrkje markerar Allehelgen med minnegudsteneste søn. 8.nov. kl. 11:00.