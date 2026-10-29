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Gudstjenester i Surnadal på allehelgen
Ranes kyrkje kl. 11:00
Gudsteneste.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet. Songkoret VOX deltek.
Soknerådet inviterer til kyrkjekaffe etter gudstenesta.
Åsskard kyrkje kl. 14:00
Gudsteneste.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp.
Soknerådet inviterer til kyrkjekaffe etter gudstenesta
Stangvik kyrkje kl. 16:00
Gudsteneste.
Takkoffer til Kirkens SOS, Møre og Romsdal. Songkoret VOX deltek.
Opa kyrkje med høve for lystenning frå kl. 14:30.
Soknerådet inviterer til kyrkjekaffe etter gudstenesta.
Mo kyrkje kl. 19:30
Gudsteneste.
Takkoffer til kyrkjelydsarbeidet.
Opa kyrkje med høve for lystenning frå kl. 18:45.
Todalen kyrkje markerar Allehelgen med minnegudsteneste søn. 8.nov. kl. 11:00.