Inga Dalsegg har kommet til finalen i NM i gresskarskjæring – nå avgjør folkets stemmer

Rindalskunstneren Inga Dalsegg har kommet til finalen i NM i gresskarskjæring med sitt Haaland-gresskar. Nå håper hun på støtte fra folk over hele landet, men det haster: Avstemningen avsluttes fredag 30. oktober kl 23:59.

Inga har kommet til finalen i NM i gresskarskjæring arrangert av BAMA, med gresskarlykten hun laget av fotballstjernen Erling Braut Haaland.

Nå er juryens arbeid ferdig, og det er publikums stemmer som skal avgjøre hvem som går av med seieren.

– Jeg er virkelig hoppende glad for å ha kommet til finalen! Nå trenger jeg hjelp fra alle som liker gresskarkunsten min, og fra alle som har deltatt på gresskarlykt-verkstedene mine rundt omkring. Jeg håper de har lyst til å stemme på meg, sier Dalsegg.

Hun reiser hvert år rundt i landet for å holde gresskarlyktverksteder og spre kreativitet og gresskar-glede i oktober.

– Det er utrolig inspirerende å få en slik oppmuntring midt i innspurten av årets gresskarsesong. Nå håper jeg at folk vil hjelpe Haaland-gresskaret mitt helt til topps!

Avstemningen er bare åpen torsdag 29. og fredag 30. oktober. Dalsegg oppfordrer derfor alle som vil støtte henne, til å gå inn og stemme så snart som mulig.

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Her kan du se finalistene og stemme:

https://www.bama.no/kampanje/nm-i-gresskar