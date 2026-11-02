Rindal IL tok full pott på Møre

Håndballaget til Rindal IL vant begge bortekampene mot Molde og Spjelkavik, med 13 mål fra toppscorerne i hver kamp. Etter fem spilte kamper ligger de nå på fjerdeplass i 3. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien.

Rindal IL tok med seg alle fire poengene fra kampene mot Molde og Spjelkavik i helgen Arkivfoto. Bård Inge Romundstad

Rindal IL sitt håndball i 3. divisjon spilte i helgen to bortekamper på Møre. Lørdag spilte de mot mot Molde i Rekneshallen og søndag gikk turen til Spjelkavik for å spille mot Spjelkavik i Borgundhallen.

Begge motstanderlagene lå før kampen bak Rindal Il på tabellen. Molde med to poeng, etter å ha slått Spjelkavik 28-27, mens Spjelkakvik foreløpig stod uten poeng i årets sesong. Så her var det vel forventninger om at e fleste poengene skulle bli med tilbake til Trøndelag.

Mot Molde på lørdag var det da også Rindal IL som tok initiativet, og med to scoringer av Marit Ustad Hove og en av Linnea Møkkelgård, var de raskt oppe i en 1-3 ledelse. Molde kom imidlertid sterkt tilbake, utlignet til 4-4 og lå stort sett ett mål foran de første tjue minuttene av omgangen. Derfra og mot pause var det Rindal IL som tok over initiativet, og lagene gikk til pause med em tomålsledelse til Rindal IL, etter Rindal IL hadde vært opp i en firemålsledelse.

Molde startet andreomgangen best, og utlignet Rindal IL sin ledelse, både til 20-20 og 21-21, før Rindal Il dro sakte ifra utover i omgangen. Rindalslaget flere ganger en sjumålsledelse, som de til slutt dro i land til en trygg 25-33 seier.

Marit Ustad Hove ble toppscorer mot Molde med hele 13 mål. tre av de på straffekast. Linnea Møkkelgård fikk seks nettkjenninger not Molde lørdag.

Linnea Møkkelgård satte inn seks scoringer mot Molde Arkivoto: Bård Inge Romundstad

De første 10 minuttene i førsteomgangen i kampen mot Spjelkavik på søndag var jevnspilt, hvor lagene vekslet på ha ledelsen. Etter det tok Rindal IL over mer og mer, og kvarteret ut i omgangen hadde Rindal IL en firemålsledelse. Denne omgangen holdt seg ut omgangen, og da kampens dommere, Stefan Andre Giske og Robin Helland blåste av til pause hadde Rindal IL en 12-16 ledelse.

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Utover i andre holdt hjemmelaget godt følge, men kom aldri nærmere en fire mål bak Rindal IL. Flere ganger i løpet av andreomgang var Rindal Il oppe i en forholdsvis trygg sju-målsledelse, og da kampuret viste 30 spilte minutter, sto det 26-32 i Rindal IL sin favør.

Gro Anita Bolme ble toppscorer mot Spjelkavik med hele 13 mål. Marit Ustad Hove noterte seg for 8 scoringer, av de en sjumeter.

I tillegg til toppscorerne var det mange spillere som tegnet seg på scoringslista denne helgen, med sju spillere på lørdag og åtte på søndag.

Gro Anita Bolme satte inn hele 13 mål mot Spjelkavik på søndag Foto: Bård Inge Romundstad

Etter helgens kamper ligger Rindal IL på en fjerdeplass med sju poeng, bare ett poeng etter Kristiansund som har en kamp mer spilt. Men så langt er det lite som skiller de 7-8 beste lagene.

Neste helg, 7. november spiller Rindal IL mot Orkanger / Orkdal og søndag 8. november mot Frøya. Begge kampene hjemme i Rindalshuset.

Se håndballforbundets sider for ytterligere kampdetaljer og tabell.