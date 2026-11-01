Næringsfrokost med fokus på arbeidskraft og inkludering

Surnadal Næringsforening inviterte onsdag sist uke til næringsfrokost hos Inkludia på Røtet. Fokus under den faglige delen var på på inkludering og mobilisering av arbeidskraft.

Knut Haugen fra Surnadal Næringsforening inviterte til næringsfrokost med Inkludia som vertskap, her representert ved Knut Ulset Bævre og Linn Marita Nikolaisen Foto: Bård Inge Romundstad

Surnadal Næringsforening inviterte onsdag denne uken, med Inkludia som verter, til næringsfrokost med et som vanlig tettpakket og interessant program. Det gjennomgående temaet under møtet var inkludering og mobilisering av arbeidskraft.

Inger Anita Løkås (til venstre) og Ann Iren Dyrli hadde disket opp med et imponerende frokostbord til de fremmøtte Foto: Bård Inge Romundstad

Inkludia hadde sørget for et innbydende og rikt frokostbord i forkant av presentasjonene.

– En kjempebra start på dagen, sa styreleder i Surnadal Næringsforum,Knut Haugen da han ønsket de omtrent 25 fremmøte deltagerne velkommen.

Inviteres med i arbeidet med næringsplan

Haugen orienterte videre kort om næringsforeningens virksomhet, blant annet om at de nå er inviterte med i å delta med tre representanter i en arbeidsgruppe for utarbeide næringsplan for Surnadal kommune, med forbehold om at dette nå blir godkjent av kommunestyret.

Av videre møter i år planlegges et lunjsmøte i samarbeid med SpareBank 1 Nordmøre 5. november, et nytt frokostmøte 2. desember på Frich´s Hotel Surnadal og til slutt et lunsjmøte i samarbeid med SpareBank 1 SMN 4. desember.

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Surnadal Næringsforening har også vært med i prosjektet som skal sørge for at det også i år blir vinterbelysning i Surnadal. Denne skal tennes under et arrangement 19. november.

– I tillegg til å inkludere må vi også bemanne

Knut Ulstein Bævre, daglig leder i Trollheim, fortsatte med å orientere om Inkludia og fusjonen som førte frem til den organisasjonen de er i dag, hvor Trollheim nå er en del av Inkludiagruppen. Inkludia er nå regionens største kompetansemiljø med 160 ansatte, blant de 30 sertifiserte karriereveiledere og 80 ansatte i tilrettelagt arbeid.

Knut Haugen, Styreleder i Surnadal Næringsforening Foto: Bård Inge Romundstad

– Grunnen til at vi slår oss sammen er for at vi skal bli bedre og kunne gi et bedre tilbud, sa Bævre.

Bævre understreket at de skal fortsette med å gi det tilbudet de har gitt i mange år, som er å inkludere flest mulige i arbeidslivet.

Både i Surnadal, og de fleste andre kommuner i Norge, blir det færre innbyggere arbeidsdyktig alder, samtidig som at andelen eldre over 67 år øker. Da blir det utfordrende å finne nok folk til arbeidsplassene, både kommunale og i næringslivet.

– I tillegg til å inkludere, må vi derfor også bemanne, sa Bævre før han fortsatte:

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– Inkludia skal være en del av løsningen for å få flere i arbeid og løse næringslivets behov for arbeidskraft.

Arbeidskraftparadokset

Ola Løvold, markedskoordinator ved NAV Møre og Romsdal, og Olav Skei, veilleder marked ved NAV Indre Nordmøre, startet med å påpeke at Norge står overfor store samfunnsutfordringer. Utfordinger som er ganske dramatiske om en ikke forbereder seg på de så godt som mulig.

Knut Ulset Bævre orienterte om Inkludia sine ambisjoner de neste årene. Foto: Bård Inge Romundstad

– For hvert ekstra barn i barnehagealder i 2026 sammenlignet med 2026, får vi 61 seniorer som er 80 år eller eldre i Norge, sa Løvold.

Han viste videre at antallet eldre over 65 år passerte antall yngre mellom 0-19 år i Møre Romsdal i år, og det har allerede skjedd i 67% av fylkene i Norge. I 2040 vil vi få 2,8 yrkesaktive pr. pensjonist i Norge. Endringene i befolkningen fremover

Dette er et av tre problem som må løses i Norge, påpeker Løvold videre. Norge har i tillegg det høyeste sykefraværet blant de landene det er naturlige å sammenligne oss med. Dobbelt så høyt som i de andre nordiske landene. Sykefraværet i Norge utgjorde 39 millioner tapte dagsverk, eller 155 000 årsverk, i 2025. Dette er bekymringsfullt fordi lange sykefravær kan lede til uføretrygd.

Norge har i tillegg 702 000 som står utenfor arbeidslivet i Norge, eller 1 av 5.

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– Vi kaller det arbeidskraftreserven, sa Løvold og la til:

– Flere av disse må inn i jobb.

Siste utfordring er at avgangsalder fra arbeidslivet i Norge er tidlig, og det er få tegn til at dette skal endre seg. Arbeidstakere må stå i arbeid lenger, påpeker Løvold.

Med andre ord kan gevinster hentes ut ved å redusere sykefravær, redusere utenforskap og få de ansatte til å stå lengre i jobb.

– Vi har en "mismatch" i arbeidsmarkedet, sa Løvold videre før han fortsatte:

– Arbeidsgiveren etterspør en viss kompetanse, men de som er ledige innehar ikke den kompetansen.

Ola Løvold fra NAV Møre og Romsdal Foto. Bård Inge Romundstad

Avslutningsvis utfordra Løvold næringslivet til å finne arbeidssøkere med interesse og potensial, og gi de opplæring hvis det viser seg å være vanskelig å skaffe kompetansen som trengs.

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Surnadalsmodellen samler kreftene for inkludering

Jostein Kvendset og Karina Vigum fra Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank orienterte videre om Surnadalsmodellen - et samarbeidsprosjekt mellom Surnadal IL og Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebanksom har til hensikt å redusere utenforskap på fritida for barn og unge i Surnadal, med en prosjektleder organisatorisk plassert i Surnadal IL.

Se en mer utførlig beskrivelse av Surnadalsmodellen og involverte samarbeidspartnere i egen artikkel fra "Kick-off" i prosjektet sist fredag.

Søker pilotbedrifter på Nordmøre

Linn Marita Nikolaisen, prosjektleder for fag og inkludering i Inkludia, orienterte om to av Inkludia sine satsninger, "Medvind "og "Vaktskifte".

Karina Vigum, Sparebankstiftelsen Surnadal Sparebank Foto: Bård Inge Romundstad

"Medvind" er et tilbud til unge mellom 18-30 år, som ikke er i jobb utdanning eller tiltak. Tilbudet kan gjerne kombineres med annen oppfølging, som for eksempel helse. Dett er en lavterskel aktivitet som gir mestring, fellesskap og ny erfaringer, med støtte og veiledning. Medvind startet opprinnelig på Sunnmøre (i regi av Brisk, Sparebanken Møre og AaFK)

"Vaktskifte" er et regionalt inkluderingsprosjekt i Møre og Romsdal som kobler personer som står utenfor arbeidslivet (i målgruppen 16–29 år og andre) med bedrifter som trenger arbeidskraft. Her rekrutteres fra utenforskapet, og de ser etter motivasjon potensial, ikke bare en perfekt CV. Her beskriver bedriftene behovet, og prosjektet finner kandidatene. Her må bedriften også stille med en mentor i arbeidet, mens prosjektet følger opp både mentor og nyansatt. "Vaktskifte" søker nå to pilotbedrifter på Nordmøre.

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De nominerte til «Fabelaktig fredag».

Linn Marita Nikolaisen, prosjektleder for fag og inkludering i Inkludia Foto: Bård Inge Romundstad

Framtidens Norge – og framtidens Surnadal – er avhengig et godt og ansvarlig næringsliv. Det er mange bedrifter på Nordmøre, og i Surnadal, som gjør viktige jobber for inkludering.

– På "Fabelaktig fredag" 20. november vil det bli gitt ut noen priser til arbeidsgivere som utmerker seg spesielt, sa Knut Ulstein Bævre.

I Surnadal er det nominert fire bedrifter til de prisene. De tre bedriftene som er nominerte til "Årets Ildsjel 2026" er Arne Fiske ved ReMidt, Kvanne Indsutrier ved Trond Skogseth og Bjørn Sæterbø ved Pipelife. BioMarine er nominert til "Nyskaperprisen 2026".