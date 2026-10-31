God morgen 31. oktober

Gjødselflua er kanskje ingen skjønnhet, men den har sin misjon i vår fantastisk natur den også. 😃 Foto: @ magne.l på Instagram

Knask eller knep? 31. oktober er allehelgensaften, eller halloween, om du vil. Dette var opprinnelig den katolske minnefesten for helgener og martyrer som ikke har egen dag i kalenderen.

Allehelgensaften, på engelsk kalt halloween, er dagen før allehelgensdag, og feires 31. oktober. Allehelgensdag er i Den norske kirke lagt til første søndag i november, mens den i Den katolske kirke er lagt til 1. november. Allehelgensaften feires derfor i katolske områder 31. oktober, noe som innebærer at den norske allehelgensaften ikke nødvendigvis faller på samme dag som halloween. I Norge har det blitt en tradisjon å feire halloween 31. oktober. I ortodoks tradisjon feires allehelgensdag første søndag etter pinse, og ifølge keltisk tradisjon på kvelden 31. oktober.

Ordet halloween stammer fra det engelske All Hallows Eve, (All) Hallows Eve eller All Saints Eve, det vil si «alle helliges kveld.

Ifølge tradisjonen er skillet mellom den logiske, daglige verden og den spøkelsesaktige nattverdenen nærmest usynlig på halloween. I feiringen er det derfor vanlig å pynte med gjenstander som symboliserer døden, de levende døde, svart magi og mytiske monstre.

Det er også vanlig å bruke enkelte symboler for høst og grøde i halloween-feiringen. Det gjelder særlig gresskar, helst med utskåret ansikt, og fugleskremsler, som representerer både jordbruk og det levende døde. Svart og oransje er blitt typiske halloween-farger og står for henholdsvis «natt og mørke makter» samt «gresskar og markens grøde.

Edit og Edna har navnedag i dag. Edit og Edith er kvinnenavn med opprinnelse i de gammelengelske ordene ead, «fremgang, rikdom, lykke», og gyð, «strid, kamp». Edna er et kvinnenavn med opprinnelse i hebraiske edna, «nytelse».

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Kilde: Wikipedia