– Vi har alt å vinne!

Lørdag formiddag samlet en rekke fremmøtte seg foran kommunehuset i Surnadal til markering for den lokale jordmorvakten i Surnadal og Rindal.

Silje Ranes mener vi har alt og vinne og ingenting å tape på å få til en god, lokal forankring av jordmorvakten i Surnadal og Rindal. Foto Eldbjørg Berset

Under sin appell viste Silje Ranes til Helsedirektoratets retningslinjer, som slår fast at helseforetakene skal ha døgnkontinuerlig jordmorberedskap, og følgetjeneste for gravide og fødende med mer enn nitti minutters reisevei til fødestedet. Ranes påpekte at helseforetaket refunderer lønnskostnadene til kommunen, mens det er kommunen som står for ansettelsene og har arbeidsgiveransvaret.

– Vi har alt og vinne og ingenting å tape på å få til en god, lokal forankring av jordmorvakten i Surnadal og Rindal, og et tett samarbeid med St. Olavs hospital.

Helse Møre og Romsdal har nå sagt opp avtalen med kommunen om jordmorvakt og følgetjeneste for gravide i Surnadal, og etter 30. november står vi uten avtale, fremhevet Ranes.

Selv om det eksakte innholdet i forhandlingene ikke er kjent, er det nærliggende å anta at helseforetaket ikke vil videreføre den nåværende vaktordningen, som innebærer 48 prosent jordmorvakt i Surnadal og 30 prosent i Rindal, påpeker Ranes.

Krever trygge og lokale fødetilbud i Surnadal og Rindal. Foto Eldbjørg Berset

Oppsigelsen av avtalen har vakt kraftige reaksjoner og skapt stor utrygghet i lokalsamfunnet. Helseforetaket viser til at de vil utarbeide en «ny, moderne og tidsriktig avtale». Ranes påpeker at erfaringer fra andre prosesser i Helse Møre og Romsdal tyder imidlertid på at dette i praksis betyr tjenestekutt og innsparinger.

Det er en utbredt frykt for at den nye ordningen i sin helhet vil bli erstattet av en Orkdalsvakt, noe som ifølge Ranes er uakseptabelt.

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Hun mener at det heller ikke er faglig forsvarlig å la én enkelt vaktjordmor dekke seks kommuner med et samlet befolkningstall på 44 000 innbyggere over så store geografiske avstander.

Kommunestyrerepresentant Kjell Gunnar Polden (Sp) setter søkelys på totalberedskap og advarer sterkt mot den økende sentraliseringen.

– En velfungerende og trygg følgetjeneste for fødende er en absolutt selvfølge som vi overhodet ikke kan gå på kompromiss med, understreker Polden.

Han mener at Surnadal kommune nå må legge maksimalt politisk press på helseforetaket. Polden trekker frem situasjonen rundt ROBEK, og mener dette gir enda større grunn til å prioritere og satse tungt på lokal beredskap framover. Videre fremhever han at trygge og nære helsetjenester er et avgjørende konkurransefortrinn for regionen.

– Hvis vi skal lykkes med å rekruttere ny arbeidskraft og få folk til å bosette seg i bygda, er en styrket beredskap noe av det beste og mest effektive vi kan gjøre for å støtte opp under det lokale næringslivet.